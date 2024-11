Sängerin Charlie XCX posiert oberkörperfrei für Modekampagne

Bei Charli XCX (32) könnte es momentan fast nicht besser laufen. Nach der Veröffentlichung ihres Nummer-eins-Albums "Brat" ist die Britin nun das Gesicht der Frühjahrs- und Sommerkollektion der Luxusmarke Acne Studios. Die Aufnahmen, die von Fotografin Talia Chetrit geschossen wurden, zeigen die Sängerin oben ohne in verschiedenen Positionen. Auf einem Bild lehnt sich die Brünette lasziv gegen einen Baum, während sie mit einer Handtasche ihre Brüste verdeckt. Gegenüber Vogue schwärmte der Popstar von dem Projekt: "Es ist ein Traum, mit dem Team von Acne Studios zu arbeiten."

Die Modefirma kleidete Charli auch für ihre "Sweat"-Tournee ein. Gemeinsam mit Troye Sivan tourte die "Apple"-Interpretin von September bis Oktober durch die Welt. Eine besondere Überraschung erhielten die Zuschauer in New York City. Bei dem Konzert im Madison Square Garden erschien niemand Geringeres als Lorde (28) auf der Bühne. Wie ein Video auf TikTok zeigt, gab sie gemeinsam mit der Songwriterin ihren Hit "Girl, So Confusing" zum Besten. Die Fans waren von dieser Performance besonders begeistert, da die beiden Frauen Gerüchten zufolge zerstritten gewesen sein sollen. Jegliche Konflikte scheinen die beiden Sängerinnen aber vor ihrem Auftritt überwunden zu haben.

Auch George Daniel (34) war bei fast jedem Konzert der Tour mit dabei. Mit dem Schlagzeuger ist Charli seit dem vergangenen Jahr verlobt. Vor wenigen Wochen wurde spekuliert, dass die beiden Turteltauben schon längst geheiratet hätten. Die 32-Jährige wurde nämlich mit einem zweiten Ring am Finger gesehen. Zu Gast in der "Howard Stern Show" dementierte sie diese Vermutung allerdings und erklärte: "Ich habe die Größe [meines Verlobungsrings] nicht ändern lassen, also muss ich einen Ring obendrauf legen, damit er nicht abfällt."



Getty Images Lorde, Sängerin

MEGA Charli XCX und ihr Partner George Daniel, März 2022

