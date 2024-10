Charli XCX klärt auf: Ist ihr zweiter Ring etwa ein Ehering?

Schon knapp ein Jahr ist es her, dass Charli XCX (32) sich verlobt hat. Seitdem wurde es eher still um ihre Hochzeitspläne mit dem Schlagzeuger George Daniel (34). Doch kürzlich wurde gemunkelt, dass die beiden vielleicht schon Ja zueinander gesagt hätten: Neben ihrem Verlobungsring trug die Sängerin noch ein zweites Schmuckstück an ihrem Ringfinger. Dieses Gerücht hat sie nun dementiert und klärt in der "Howard Stern-Show" auf: "Ich habe die Größe [meines Verlobungsrings] nicht ändern lassen, also muss ich einen Ring oben drauf legen, damit er nicht abfällt."

Die Hochzeitsplanungen der beiden sollen aber "langsam" voranschreiten. "Wir sind beide sehr entspannt und wollen einfach eine Party feiern, das ist unsere Einstellung", verrät die 32-Jährige und fügt hinzu: "Keiner von uns ist besonders förmlich, wenn es um die Hochzeit geht. Wir kümmern uns auch nicht um die Formalitäten der Zeremonie oder so. Wir wollen einfach für immer zusammen sein und eine Party mit unseren Freunden feiern." Obwohl das Paar für ihre Trauung keinen besonderen Wert auf Traditionen legt, sieht Charli das beim Zeichen ihrer Verlobung wohl etwas anders – seit vergangenem November sieht man sie nicht mehr ohne den funkelnden Ring an ihrem Finger.

Die Songwriterin und der Musiker hatten im Mai 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Verlobung bestätigte Charli 2023 auf Instagram, nachdem ihre Fans bereits darüber spekuliert hatten. "Charli XCX und George Daniel für f***ing immer!", schrieb der Popstar ganz keck zu mehreren Fotos, auf denen sie und ihr Liebster zu sehen sind. Nicht nur für ihre Community eine schöne Nachricht – auch Superstars wie Dua Lipa (29) gratulierten dem Paar.

Instagram / charli_xcx Charli XCX im Juli 2024

Instagram / charli_xcx Charli XCX und George Daniel

