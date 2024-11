So geht es Aleks Petrovic und Vanessa nach ihrer Verlobung

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Die beiden Realitystars verkündeten vor wenigen Stunden ihre Verlobung. Gegenüber Promiflash plaudern sie nun aus, wie es ihnen mit dieser großen Veränderung geht. "Wir sind überglücklich und können unser Glück, miteinander verlobt zu sein, immer noch nicht wirklich begreifen", schwärmen sie und ergänzen: "Wir haben die ersten Tage gemeinsam weiterhin in der Stadt, in welcher auch der Antrag stattfand, verbracht und die Zeit zu zweit als frisch Verlobte genossen."

Gerade erst hatten die Turteltauben die freudigen Nachrichten öffentlich gemacht. In einem Instagram-Reel war zu sehen, wie Aleks seiner Herzensdame vor einer traumhaften Kulisse in Kappadokien die Frage aller Fragen stellte. "In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen. Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner", schwärmte er und hielt um ihre Hand an.

Auch schon vor dem Antrag planten die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten ihre gemeinsame Zukunft: Mitte Oktober plauderten sie in den sozialen Medien aus, dass sie große Pläne haben: "Wir teasern das mal ganz kurz an: Für uns gibt es bald eine große räumliche Veränderung. Da werden wir noch mehr auf uns selbst gestellt sein, dieses neue Lebenskapitel bestreiten und noch mehr zusammenwachsen." Allzu viele Details verrieten sie zwar nicht, stellten aber klar, dass sie sich auf ein Haus vergrößern und Deutschland verlassen wollen.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Mai 2023 in Berlin

