Amira Aly enthüllt Details über ihr "unschönes" erstes Mal

Amira Aly (32) wurde vor allem durch ihre Beziehung mit dem Komiker Oliver Pocher (46) bekannt, der jedoch inzwischen ihr Ex ist. Lange vor seiner Zeit musste die Moderatorin eine enttäuschende romantische Beziehung in ihrer Jugend verkraften – auch sexuell gesehen. In ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima Aly aufnimmt, plaudert sie nun total offen über ihr frustrierendes erstes Mal: "Es war sehr unschön." Laut Amira war ihr Partner wohl "die männliche Dorfmatratze".

Im zarten Alter von 15 oder 16 fand sie sogenannte "Bad Boys" ziemlich toll, und genau so ein Exemplar war auch ihr erster Bettpartner. Amira erinnert sich genau an ihn: "Ich sage mal so, der war auch Meister der Manipulation und konnte mich wirklich total drängen zu Dingen." Nach einigen Monaten habe er dann mit ihr Schluss gemacht, was ihr den Boden unter den Füßen wegriss: "Ich habe ihn so sehr geliebt und er hat mir richtig das Herz gebrochen."

Nach einigen vergeblichen Versuchen scheint Amira inzwischen ihren Mr. Right gefunden zu haben. Die 32-Jährige schwebt zusammen mit dem Moderator Christian Düren (34) auf Wolke sieben. Seitdem die Turteltauben vor einigen Monaten mit einem öffentlichen Pärchenauftritt ihre junge Liebe bekannt gemacht haben, teilen sie hin und wieder süße Eindrücke von sich im Netz. So postete die Zweifachmama unter anderem einen niedlichen Clip auf Instagram, der sie verliebt bei einem romantischen Urlaubstrip in den Niederlanden zeigte.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly, 2024

