Amira Aly und Christian Düren gewähren Einblicke in Urlaub

So glücklich sind Amira Aly (32) und Christian Düren (34)! Vor wenigen Monaten legten die gelernte Make-up-Artistin und der Moderator ihren ersten Pärchenauftritt hin und verstecken ihre Liebe seither nicht mehr. Nun urlauben die beiden gemeinsam in dem kleinen niederländischen Örtchen Zoutelande und lassen ihre Fans an dem romantischen Trip teilhaben. Die Ex von Oliver Pocher (46) teilt in ihrer Instagram-Story einen niedlichen Clip, in dem Christian Amira an einer Hundeleine über den Strand zieht. Sichtlich glücklich lacht die zweifache Mutter dabei in die Kamera.

Auch mit Amiras beiden Söhnen scheint sich ihr neuer Freund blendend zu verstehen. Da sie aufgrund von Dreharbeiten wenig Zeit für ihre Kids hatte, griff ihr der 34-Jährige unter die Arme. "Ich habe wirklich ganz großes Glück mit Christian, er war die ganze Woche mit den Kindern, jeden Tag", schwärmte sie in ihrem Podcast "Liebes Leben". Die drei seien sowohl im Legoland als auch im Zoo und auf dem Bauernhof gewesen.

Im August 2023 machten Amira und Olli ihre Trennung publik. Daraufhin entbrannte ein wahrer Rosenkrieg zwischen dem einstigen Liebespaar. Die Sticheleien von Olli hätten Amira dabei so zugesetzt, dass sie sich psychologische Betreuung suchte. "Das hat mich gerettet, die letzten Monate", betonte sie ebenfalls in ihrem Podcast.

Schroewig News & Images via ActionPress Amira Aly und Christian Düren bei der Berliner Fashion Week 2024

ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

