Bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Toni und Pia kriselt es

Die aktuelle Staffel Hochzeit auf den ersten Blick stellt die Paare ganz schön auf die Probe. So auch Pia und Toni, die gerade ihre Flitterwochen in Japan genießen. Allerdings wird in der aktuellen Episode klar, dass die beiden sehr unterschiedlich sind. Beim Bummeln durch die Landschaft hört der Sozialpädagoge seiner Liebsten nicht immer zu, wovon sie genervt wirkt. Psychologe Markus Ernst stellt fest: "Toni hat eine besondere Eigenschaft. Er kann sich für Dinge sehr begeistern und wirkt dadurch nach außen dann etwas abgelenkt."

Die 27-Jährige kommuniziert ihren Frust daraufhin ganz offen mit ihrem Partner. Um das Problem hinter sich zu bringen, kontaktiert die Blondine außerdem die Paartherapeutin Beate Quinn. Dabei spricht Pia an, dass sie das verträumte Verhalten des 31-Jährigen an andere Menschen in ihrem Leben erinnere. "Das Gespräch mit der Expertin hat mir sehr geholfen. Mir wurden einige Punkte mitgegeben, die ich vielleicht umsetzen kann, sodass ich aktiv gegen seine Unselbstständigkeit wirken kann", berichtet sie erleichtert.

Toni hatte bis zu Pias Geständnis wenig Zweifel an ihrer Verbindung. Zu Beginn ihrer Hochzeitsreise durch Japan schwärmte er noch von seiner Braut: "Ich mag Pia ganz gern. Sie ist ein superlieber Mensch und ein Sonnenschein, immer mit einem Lächeln. [...] Ein bisschen kann man schon von Schmetterlingen sprechen!" Als der Niedersächsin während eines emotionalen Fragespiels die Tränen kamen, nahm er sie tröstend in den Arm.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Pia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Toni und Pia 2024

Anzeige Anzeige