Paul Mescal konnte bei Treffen mit Royals kaum sprechen

Als die Premiere von "Gladiator II" in London stattfand, durften die Darsteller um Paul Mescal (28) und Denzel Washington (69) die britischen Royals treffen. Unter anderem König Charles (76) schüttelte ihnen die Hand. Der Moment war vor allem für Paul ein besonderer, auch wenn er als Ire kaum Berührungspunkte mit der Krone hat. Gegenüber Variety verriet er jetzt, dass er vor Aufregung kaum ein Wort herausgebracht habe: "Ich fand es irgendwie schwer zu verstehen, was er sagte, weil dein Kopf so aufgewühlt ist. Also nickt man einfach und lächelt", erklärt er schmunzelnd. Ein Treffen mit den Royals habe nie auf dem Plan des Hauptdarstellers gestanden.

Sehr zu seiner Freude bekam Paul sogar ein großes Kompliment von dem Monarchen. Auf die Frage, was er denn letztendlich zu Charles sagte, verriet er, dass dieser ihn fragte, ob er jemand Schlimmes spiele: "[Ich sagte:] 'Ich bin ein wunderbarer Mann, Sie werden sehen.' Der König meinte darauf: 'Sie haben in so vielen Filmen mitgespielt, fantastisch!'" Bei den Fans kam Pauls Auftritt und sein Umgang mit der Königsfamilie jedenfalls sehr gut an. Sie feierten den 28-Jährigen für seine Souveränität. "Er war so echt", schrieb ein begeisterter Fan bei X. Ein anderer fand es toll, dass er zu dem Treffen gekommen sei, obwohl es nie eine seiner Prioritäten gewesen wäre, den König zu treffen: "Das war so diplomatisch von ihm."

Mit seiner Nervosität war Paul aber nicht alleine. Auch sein Kollege Denzel wusste erst gar nicht so recht, wie er mit den Royals umgehen sollte. Laut The Evening Standard kursiert ein Video von dem Treffen im Netz, das den Hollywoodstar sichtlich aufgeregt zeigt, als Charles vor ihn tritt. Der 69-Jährige versucht aber gar nicht erst, seine Aufregung zu verbergen. Stattdessen soll er zu dem König gesagt haben: "Ich weiß nicht, ob ich Sie berühren soll oder nicht, aber es ist mir eine Freude."

Getty Images König Charles, November 2024

Getty Images König Charles begrüßt Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal und Ridley Scott

