Denzel Washingtons peinlicher Moment bei Treffen mit Charles

Denzel Washington (69) hat bei der Londoner Premiere von "Gladiator II" König Charles III. (76) getroffen und war dabei etwas unsicher über das königliche Protokoll. Am Mittwochabend versammelten sich zahlreiche Stars am Leicester Square, um den neuen Film von Regisseur Sir Ridley Scott (86) zu präsentieren. In einem Video ist laut Evening Standard zu sehen, wie Denzel zu dem britischen König sagt: "Ich weiß nicht, ob ich Sie berühren soll oder nicht, aber es ist mir eine Freude."

Denzel unterhielt sich anschließend mit Charles über seine Rolle im Film und scherzte über seine Unsicherheit in Bezug auf die königliche Begrüßung: "Ich bin... einfach furchtbar... Ich bin ein netter Mann, wie Sie sehen werden. Ich bin ein lieber Kerl und gebe mein Bestes." Der Monarch zeigte sich begeistert und entgegnete ihm während des Gesprächs: "Sie waren in so vielen Filmen, es ist fantastisch." Neben Denzel traf der König auch andere Stars des Films, darunter Paul Mescal (28), Pedro Pascal (49) und Regisseur Ridley. Charles erschien in seiner Bentley-Staatslimousine und zog in seinem schwarzen Smoking mit Fliege alle Aufmerksamkeit auf sich. Königin Camilla (77) fehlte bei der Premiere, da sie sich kürzlich eine Infektion der unteren Atemwege zugezogen hatte. Dennoch empfing sie vor der Veranstaltung einige Hollywood-Stars im Buckingham-Palast und entschuldigte sich bei Ridley während des Treffens mit den Worten: "Es tut mir so leid, dass ich heute Abend nicht kommen kann. Ich würde die ganze Zeit nur husten."

Denzel zählt zu den renommiertesten Schauspielern Hollywoods und ist für sein bescheidenes Auftreten bekannt. Seine humorvolle Art zeigte sich auch bei der Begegnung mit dem König, die von Herzlichkeit geprägt war. Charles engagiert sich seit jeher für Kultur und Kunst und besucht regelmäßig Premieren und Veranstaltungen. Die charmante Interaktion zwischen Denzel und dem Monarchen verdeutlicht das gegenseitige Interesse von Filmwelt und Königshaus. Bereits in der Vergangenheit zeigte der König seine Wertschätzung für die Schauspielkunst und traf sich häufig mit prominenten Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche. Auch die Verbundenheit von Denzel zur britischen Kultur zeigt sich in seiner Teilnahme an der Premiere in London.

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Getty Images Denzel Washington, Connie Nielsen, Paul Mescal und Fred Hechinger

