Purer Luxus: Lindsay Lohan genießt ein Date mit ihrem Bader!

Solche Dates gibt es nicht alle Tage! Die Schauspielerin Lindsay Lohan (38) ist seit mittlerweile zwei Jahren mit Bader Shammas verheiratet. Gemeinsame Auftritte der Turteltauben sind bisher eher selten. Doch am vergangenen Wochenende wurden die beiden bei einer romantischen Verabredung gesichtet! Für ihre Zeit zu zweit ließen sie es sich dieses Mal ganz besonders gut gehen, denn die Location für ihr Abendessen war an Luxus kaum zu übertreffen. Ihr Rendezvous verbrachten sie in einem der nobelsten Hotels von Hollywood: im weltberühmten Chateau Marmont! Auf neuen Fotos, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, ist das verliebte Paar auf dem Parkplatz des Hotels zu sehen.

Die Aufnahmen zeigen das Ehepaar in ihrem silbernen Land Rover Defender, während sie gerade an der berühmten Location ankommen. Die "Irish Wish"-Darstellerin scheint den Schnappschüssen zufolge sichtlich glücklich über den kostspieligen Ausflug. Auf dem Beifahrersitz des Wagens lächelt sie breit in die Kameras. Sie trägt ein helles Outfit und entschied sich dafür, ihre roten Haare offen über die Schultern fallen zu lassen. Ihr Liebster wirkt im Gegensatz zu ihr sehr angespannt, da er mit einem ziemlich ernsten Gesichtsausdruck das Auto steuert. Nicht nur seine Körpersprache stellt einen Gegensatz zu Lindsays Auftreten dar, sondern auch sein Look – so trägt er eine dunkle Jacke.

Sehr viel Zeit für Zweisamkeit und private Trips mit der Familie hat der "Girls Club"-Star aktuell jedoch nicht. Derzeit steht die US-Amerikanerin nämlich für die langersehnte Fortsetzung von "Freaky Friday" vor der Kamera! Mit ihrem Co-Star Jamie Lee Curtis (65) befindet sie sich seit Juni mitten in den Dreharbeiten für den zweiten Teil des Disney-Hits. Einige Fotos vom Set kursieren sogar schon im Netz. So zeigen Aufnahmen von Just Jared die beiden wiedervereinten Hauptdarstellerinnen offenbar beim Dreh einer Party-Szene.

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan im August 2022

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

