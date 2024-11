Süß: So sah Schauspielerin Gwyneth Paltrow als Kind aus

Die Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (52) hat am Montag mit einem nostalgischen Rückblick ihre Fans überrascht. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto aus Kindheitstagen, um den Geburtstag ihrer langjährigen Freundin, der Filmproduzentin Mary Wigmore, zu feiern. Während ihre Freundin mit ernster Miene in die Kamera lugt, grinst Gwyneth wie ein Honigkuchenpferd. Obwohl zwischen dem Bild und heute einige Jahrzehnte liegen und sie zu der Zeit noch einen Pony trug, ist die 52-Jährige durch ihr verschmitztes Grinsen unverkennbar.

Derzeit warten die Fans der Schauspielerin gespannt auf ihr Comeback auf der großen Leinwand. Nach einer fünfjährigen Auszeit wird sie in dem Sportdrama "Marty Supreme" neben Timothée Chalamet (28) zu sehen sein. Kürzlich wurden die Blondine und der "Call Me by Your Name"-Star sogar bei einer romantischen Kussszene im Zuge der Dreharbeiten in New York von Paparazzi abgelichtet.

Dass sich die Schauspielerin, die zuletzt 2019 als Pepper Potts für Avengers: Endgame vor der Kamera stand, entschied, ihre Karriere neu aufleben zu lassen, haben die Fans wohl ihrer Tochter Apple (20) zu verdanken. Sie ist nämlich ein großer Fan von Timothée und hat ihre Mutter überredet, die Filmrolle anzunehmen, wie ein Insider Daily Mail verriet: "Gwyneth hat dank ihrer Tochter, die seit Jahren in den 'Dune'-Star verknallt ist, für die Rolle in 'Marty Supreme' unterschrieben."

Instagram / gwynethpaltrow Mary Wigmore und Gwyneth Paltrow als Kinder

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet am Set von "Marty Supreme"

