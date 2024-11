A$AP Rocky präsentiert stolz seine goldenen Beißer auf Party

A$AP Rocky (36) zeigte sich am Mittwochabend bei der Artists and Creators Party von Spotify in Los Angeles von seiner stilvollen Seite. Er trug einen eleganten schwarzen Smoking mit einem gestreiften Hemd und einer goldenen Krawatte. Um seinem Look Glanz zu verleihen, präsentierte er beeindruckende goldene Grills. Auf dem Event, das in der MARS Cocktail Lounge stattfand, sah man Rocky ohne seine Partnerin Rihanna (36) und ihre beiden Söhne RZA Athelston und Riot Rose. Der Musiker mischte sich unter die prominenten Gäste, darunter Meghan Trainor (30), Big Sean (36) und die Good-Charlotte-Rocker Benji (45) und Joel Madden (45).

Vor Kurzem hingegen trat Rocky noch gemeinsam mit seiner Familie in der Öffentlichkeit auf. Zu Halloween besuchten sie eine Feier im Balloon Museum in Los Angeles, wo Rihanna als Prinzessin verkleidet in einem cremefarbenen Tüllkleid für Aufsehen sorgte. Während Rihanna den älteren Sohn RZA auf dem Arm hielt, trug Rocky den jüngeren Riot in einer rosenbedruckten Decke. Doch nicht nur durch seine außergewöhnlichen Auftritte sorgt Rocky derzeit für Schlagzeilen. Der Rapper steht vor einem Gerichtsverfahren, das im Januar beginnen soll, in dem ihm vorgeworfen wird, einen ehemaligen Freund und Musikpartner angeschossen zu haben.

Diese juristischen Probleme ziehen sich seit November 2021, als der Vorfall mit Terell Ephron, auch bekannt als A$AP Relli, stattfand. Vor Gericht plädierte Rocky auf nicht schuldig und ist bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe von bis zu acht Jahren konfrontiert. Ein Richter in Los Angeles hat Rihanna, die "Umbrella"-Sängerin und Mutter seiner Kinder, eingeladen, Rocky im Gerichtssaal zu unterstützen. Obwohl das Verfahren bereits mehrfach verschoben wurde, bestehen die Anklagen auf Aussagen und Videoüberwachungen, die Rocky belasten sollen. Doch Rockys Anwalt, Joe Tacopina, wirft der Anklage ungenügende Beweise vor. Im Rampenlicht steht Rocky also nicht nur wegen seiner musikalischen Erfolge, sondern auch durch die hitzige Auseinandersetzung und die möglichen Folgen für sein privates Leben.

Backgrid Rihanna und A$AP Rocky in New York

Getty Images A$AP Rocky im September 2018 in New York

