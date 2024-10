Waffenvorfall: A$AP Rockys Strafprozess wurde verschoben

A$AP Rocky (36), mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, wird seinen Prozess wegen eines mutmaßlichen Waffenvorfalls erst im Januar 2025 antreten, um an einem Benefizkonzert in Thailand teilnehmen zu können. Ursprünglich sollte der Prozess im November dieses Jahres beginnen, doch ein Richter in Los Angeles verschob den Termin auf den 21. Januar. Grund dafür ist unter anderem ein geplanter Auftritt des Rappers beim Rolling Loud Festival in Bangkok, wie sein Anwalt Joe Tacopina nach der Anhörung am 22. Oktober mitteilte.

Der 36-jährige Künstler wird beschuldigt, im November 2021 mit einer halbautomatischen Handfeuerwaffe auf seinen ehemaligen Freund Terell Ephron, bekannt als A$AP Relli, geschossen zu haben. Rocky plädiert in diesem Fall auf nicht schuldig und bestreitet alle Vorwürfe. Sein Anwalt erklärte jetzt laut People: "Die Termine wurden verschoben, weil A$AP Rocky ein Benefizkonzert in Bangkok hat und wir noch mit einigen offenen Fragen der Beweisführung beschäftigt sind." Zudem fügte er hinzu, dass der Richter die Verschiebung genehmigt habe: "Wenn er nein gesagt hätte, wäre A$AP Rocky natürlich im November hier gewesen."

A$AP Rocky und A$AP Relli waren einst Jugendfreunde und besuchten gemeinsam die Highschool in New York. Ihre Wege trennten sich jedoch, nachdem Rocky Solo-Erfolge feierte und laut Relli "überheblich" wurde. Relli behauptet, dass sein ehemaliger Freund ihn nach einem Streit angegriffen habe, was dieser vehement bestreitet. Über die Jahre hinweg hat der "Praise the Lord"-Interpret immer wieder Schlagzeilen sowohl für seine musikalischen Erfolge als auch für sein Privatleben gemacht. Rocky, der mit Popstar Rihanna (36) die Söhne RZA (2) und Riot Rose (1) großzieht, möchte den Prozess so schnell wie möglich hinter sich bringen. Sein Anwalt betonte, dass der Rapper sich darauf freue, "den Prozess hinter sich zu bringen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen."

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

