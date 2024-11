Das haben Emma und Umut aus Sommerhaus-Teilnahme gelernt

Für Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) bedeutete die Zeit bei Das Sommerhaus der Stars eine Reise mit zahlreichen Höhen und Tiefen. Das Paar stritt, versöhnte sich, bewies seinen Zusammenhalt, sorgte aber mit seinem Verhalten auch für jede Menge Unterhaltung. Nun hat die Sommerhaus-Reise ein Ende gefunden – und Umut und Emma ziehen Bilanz. "Wir haben gelernt, dass wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedliche Menschen sind, dass wir uns hinsetzen, über unsere Probleme und unser Verhalten nachdenken und einander verstehen müssen", erklären die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten Promiflash und betonen: "Denn Kommunikation bedeutet nicht nur zu reden, sondern auch den anderen zu verstehen."

Umut und Emma mussten "Das Sommerhaus der Stars" nach der letzten Nominierung vor dem großen Finale verlassen. Der Großteil ihrer Mitstreiter entschied sich dafür, die zwei für den Exit auszuwählen. Doch bevor die Nominierung so richtig ins Rollen kommt, eskaliert es noch einmal zwischen den Kandidaten – und zwar so richtig. Schon zu Beginn der Nominierung, als Sam Dylan (33) seine Stimme vergeben will, bricht es aus Umut heraus. Als sich Sam mit Alessia Herren (22) anlegt, sie in ihrer Rolle als Mutter angreift und sogar als "Schl*mpe" bezeichnet, kennt Umut kein Halten mehr. Der Realitystar springt auf und geht auf Sam los. "Eine Mutter 'Schl*mpe' nennen?", wettert er. Letztendlich muss sogar die Security der Produktion eingreifen.

Für Sam und seinen Partner Rafi Rachek (34) findet das Sommerhaus trotz sämtlicher Eskapaden untereinander und mit ihren Mitbewohnern ein gutes Ende. Die Prince Charming-Bekanntheit und der Rettungssanitäter können sich im Finale gegen ihre Kontrahenten Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (28) durchsetzen. Sie verlassen die Show als Sieger – und das wohl völlig "unverdient", wie der Großteil der Zuschauer meint. "Ich kann nicht mehr! Die beiden gewinnen kein Spiel, außer das Vorletzte und dann das Finale" und "Nicht wahr... weder Anstand, Respekt, Mitgefühl oder Loyalität haben die beiden! Unverdient", lauten beispielsweise zwei User-Kommentare auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin bei "Das Sommerhaus der Stars" nach einer Wasserattacke

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Gewinner des "Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige