Natürliche Schönheit: Katie Holmes zeigt sich ungeschminkt

Manchmal ist weniger einfach mehr: Katie Holmes (45) wurde vor einer Vorstellung des Broadway-Stücks "Unsere kleine Stadt" in New York City gesichtet. Gekleidet in eine graue Jeansjacke, einen bordeauxroten Wollpullover und einen fließenden Seidenrock strahlte die "Dawson's Creek"-Darstellerin dabei eine unaufdringliche Stilsicherheit aus. Gelbe Samtballerinas und eine rote Designerhandtasche rundeten ihren lässigen Look ab. Ohne Make-up und mit locker gewelltem Haar bewies Katie, dass wahre Schönheit ganz mühelos sein kann. Mit einem Kaffee in der einen und einer Wasserflasche in der anderen Hand wirkte sie entspannt und bereit für ihren Auftritt.

Im Revival des Pulitzer-Preis-gekrönten Stücks von Thornton Wilder übernimmt Katie die Rolle der Mrs. Webb, Mutter der von Zoey Deutch (30) gespielten Emily. An ihrer Seite sorgen Stars wie Jim Parsons (51) und Ephraim Sykes für eine frische, vielseitige Neuinterpretation des Theaterklassikers aus dem Jahr 1938. "Wir haben eine wundervolle Gruppe von Schauspielern, die intensiv daran arbeitet, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Es ist wirklich aufregend", schwärmt Katie in einem Promo-Video auf YouTube von ihrem großen Broadway-Comeback. "Our Town", wie das Stück im Original heißt, läuft noch bis zum 19. Januar 2025 im Barrymore Theatre.

Auch privat hat Katie ein neues Kapitel aufgeschlagen: Ihre Tochter Suri (18), die sie mit Ex-Mann Tom Cruise (62) hat, ist kürzlich ausgezogen, um am renommierten Carnegie Mellon College in Pittsburgh zu studieren. Im Gespräch mit Town & Country zeigt sich die 45-Jährige davon sichtlich gerührt: "Ich bin so stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich freue mich sehr für sie." Katie erinnert sich dabei an ihre eigene Jugend: "Es ist eine spannende Zeit, sich selbst zu entdecken. Ich habe diese Phase geliebt, und es macht mich glücklich, daran zu denken."

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

ActionPress Suri Cruise, 2024

