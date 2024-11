Nicole Kidman verrät Bedeutung von Keith Urbans Hals-Tattoo

Hollywoodstar Nicole Kidman (57) hat gegenüber dem Magazin W enthüllt, dass ihr Ehemann Keith Urban (57) einen besonderen Spitznamen für sie hat: "Babygirl". "Er hat sich sogar 'Babygirl' in seinen Nacken tätowieren lassen", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Keith darf keine andere mehr Babygirl nennen. Aber jetzt, wegen des Films, hat es eine andere Bedeutung bekommen. Also sagt er: 'Nein, ich habe immer noch alle Rechte an Babygirl!'" Tatsächlich spielt die 57-Jährige in dem gleichnamigen Film die Hauptrolle.

Gegenüber dem Magazin erzählte Nicole weiter, dass sie ursprünglich auf das Projekt aufmerksam geworden sei, als sie von der Regisseurin Halina Reijn und dem für sie so besonderen Namen des Projekts gehört hätte. Nach einem Telefonat mit Halina war ihr klar, dass sie unbedingt Teil des Projekts sein wollte. Der Film, in dem neben Nicole auch Antonio Banderas (64) zu sehen ist, beleuchtet eine komplexe und leidenschaftliche Beziehung. "Es ist eine sehr enthüllende Rolle", gab Nicole zu und fügte hinzu: "Doch die Figur hat mich sofort in ihren Bann gezogen."

Nicole und Keith gelten seit Jahren als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden lernten sich 2005 bei einer Veranstaltung in Los Angeles kennen und gaben sich ein Jahr später das Jawort. Ihre Liebe zueinander tragen sie nicht nur im Herzen, sondern auch auf der Haut. Keiths Tattoo ist ein Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit, obwohl es selten zu sehen ist, da sein charakteristischer Haarschnitt es meist verdeckt. Die Schauspielerin unterstützte ihren Ehemann in schwierigen Zeiten und half ihm, seine Suchtprobleme zu überwinden. Neben ihren zwei gemeinsamen Töchtern hat Nicole aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (62) zwei weitere Kinder, Isabella und Connor. Trotz ihrer vollen Terminkalender finden Nicole und Keith stets Zeit füreinander und zeigen, dass ihre Beziehung von Liebe und Respekt geprägt ist.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Nicole Kidman und ihr Mann Keith Urban

