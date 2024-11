Taylor Swift gönnte sich einen Mädelsabend mit diesen Promis

Nach ihrem Konzertwochenende in Toronto genoss Taylor Swift (34) eine wohlverdiente Auszeit. Am Dienstagabend gönnte sich die Sängerin in New York City einen glamourösen Mädelsabend, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Dazu traf sie sich mit ihren Freundinnen Faith Hill (57), Este Haim (38) und Ashley Avignone zu einem gemeinsamen Dinner im neuen privaten Supper Club Chez Margaux. Taylor zeigte sich dabei äußerst stilvoll in einem schwarz-weißen Karorock. Dazu kombinierte sie einen passenden Trenchcoat sowie Slingbacks und eine klassische schwarze Tasche. Für das Dinner verzichtete Taylor zur Abwechslung auf ihren typischen roten Lippenstift und entschied sich stattdessen für einen korallfarbenen Ton.

Für die "Cardigan"-Interpretin dürfte der Abend eine willkommene Gelegenheit gewesen sein, um endlich mal wieder etwas Zeit mit ihren Freundinnen zu verbringen – hinter ihr liegen schließlich anstrengende Konzerte. Neben Faith, einer echten Ikone der Country-Musik und Este, Mitglied der Band Haim, die seit Langem zu Taylors engstem Kreis zählt, war auch Stylistin Ashley mit von der Partie. Das Quartett genoss das exklusive Ambiente des nur für Mitglieder zugänglichen Clubs in Manhattan – die Promi-Ladys betraten das Lokal entspannt und mit guter Laune.

Noch bis zum 8. Dezember wird Taylor für ihre "The Eras"-Tour auf der Bühne stehen. Die Konzerte startete die 34-Jährige im März des vergangenen Jahres – somit ist sie bereits seit fast zwei Jahren unterwegs. Danach freut sich die Liebste von Travis Kelce (35) auf eine willkommene Auszeit. "Sie freut sich darauf, eine Pause zu machen und sich zu entspannen. Sie ist erschöpft", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Neben ihren zahlreichen Auftritten ist Taylor zudem auch bei vielen NFL-Spielen ihres Partners dabei – auch deswegen braucht sie dringend eine Pause.

Neilson Barnard/Getty Images Faith Hill bei den InStyle Awards in Los Angeles, Kalifornien

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

