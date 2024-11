Haben Germain und Temptation-Verführerin Gabi Vergangenheit?

In der achten Folge von Temptation Island V.I.P. wird Germain von Verführerin Gabi auf seine Vergangenheit aufmerksam gemacht. Als beide gemeinsam am Pool liegen, spricht die Blondine ihn darauf an: "Wir kennen uns auch, vom Karneval [...]. Du weißt, wovon ich rede, wir haben mehrere Tage miteinander verbracht und mit meiner Freundin zusammen gefacetimt." Germain reagiert darauf mit völliger Ahnungslosigkeit – er "könne sich nicht mehr erinnern." "Wir haben viel gesoffen und so eine Gabi verschwindet dann ganz schnell mal im Suff", argumentiert er im Interview.

Dann geht der Realitystar auf einen Vorwurf seiner Freundin Jessica Hnatyk ein: "Anscheinend stimmt es, was Jessi gesagt hat, dass ich zu viel trinke." Im Gespräch wird ihm dann klar, dass er an Karneval im vergangenen Jahr einen großen Streit mit ihr hatte und beide sich gegenseitig eifersüchtig machen wollten: "Es war Stress [...] und was haben wir dann gemacht, habe ich irgendeine von euch weggehauen?" Daraufhin reagiert die Blondine mit den Worten: "Du hast es versucht." Zu dem Zeitpunkt des Flirts waren Germain und Jessi bereits ein Paar. Während er lachend auf der Liege sitzt, schließt der Hobby-Rapper das Gespräch mit folgenden Worten ab: "Boah, man war so krank unterwegs." Schmunzelnd stimmt Gabi ihm zu.

Nachdem sich in der vergangenen Folge Adrian Alian (28) von Rebecca Ries trennte und beide die Show verlassen hatten, sieht es auch für Germains und Jessicas Zukunft nicht gut aus. In Folge fünf machte der Casanova einen Kommentar über das Aussehen seiner Freundin. Daraufhin reagierte die AYTO-Bekanntheit in einem TikTok-Video mit Rebecca sehr ironisch. Beide halten sich zwar bisher zu ihrem Beziehungsstatus zurück, doch die Anspielungen lassen eine Trennung vermuten. Zumal Germain ebenfalls die Gerüchteküche durch einen vermutlichen Flirt mit einer fremden Blondine beim Feiern im September zum Brodeln gebracht hatte.

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024

