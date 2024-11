Rebecca Ries und Jessica reagieren auf Kritik ihrer Partner

Rebecca Ries und Jessica Hnatyk wollen die negativen Kommentare ihrer Freunde wohl nicht auf sich sitzen lassen. In einem TikTok-Video auf Jessicas Account reagierten die beiden auf die Äußerungen zu ihrem Aussehen, die bei der aktuellen Staffel von Temptation Island VIP gefallen sind. Zu dem Zitat "Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten – und das ist Fakt" von Shirin David (29) sprechen die Reality-TV-Kandidatinnen in die Kamera und Rebecca prostet den Zuschauern mit einem Cocktail zu. Dazu schrieben sie: "Wenn Mrs Unnatürlich und Mrs Markantes Gesicht aufeinandertreffen", ⁣ was wohl eine Anspielung auf die fiesen Sprüche ihrer Partner sein dürfte.

Jessicas Freund Germain äußerte sich in der fünften Folge der Temptation-Staffel zu ihren Beauty-Eingriffen. Im Gespräch mit einer Verführerin erklärte er, dass Jessi seiner Meinung nach übertreibe: "Mein Girl macht ab und zu ein bisschen zu viel. Ist nicht so geil. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach ein bisschen too much". Adrian Alians (28) Kommentar fiel schon in Folge eins. Er erzählte, dass er auf süße Frauen stehe und Rebecca da nicht dazugehöre. "Du bist süß von deiner Art, aber du hast ein sehr markantes Gesicht", versuchte er sich zu rechtfertigen.

Ob dieses Video wohl auf Trennungen der Paare anspielt? Beide Beziehungen scheinen bei Temptation Island ihre Probleme zu haben, was sich bei Rebecca und Adrian von Anfang an zeigte. Während der 28-Jährige unterschiedlichen Single-Ladys näherkommt, turtelt Rebecca schon fast verliebt mit Verführer Gök. Germain und Jessica halten sich in der Staffel noch zurück, dafür gibt es Indizien für ein Liebes-Aus in der Zeit nach der Show. Der Hobby-Rapper wurde nämlich auf einer Party eng tanzend mit einer Blondine erwischt.

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

