Kurz nach Geburt: Lisa Mantler teilt ersten Clip ihres Babys

Lisa Mantler (22) ist erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt versüßt die Influencerin ihren Fans mit einem ersten Video von dem neuen Erdenbürger den Tag. Zusammen mit ihrem Mann Jonas posiert sie in dem Instagram-Reel vor dem Spiegel. Auf ihrem Arm sitzt ihr kleiner Sohn. Die ganze Familie hat sich in zusammenpassende Kleidung in Beige geschmissen und eine strahlende Lisa schreibt: "Haben einen neuen passenden Kumpel." Unter dem Clip finden sich außerdem die Worte: "Wir lieben dich so sehr!" Ihre Follower sind entsprechend verzückt und schicken der frisch gebackenen Mama und ihrer Familie jede Menge Herzen.

Dass ihr kleiner Spross auf der Welt ist, verkündeten Lisa und Jonas schon vor einigen Tagen. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild ihrer Füße, auf dem die beiden Eltern jeweils Socken mit "Mommy" und "Daddy" tragen, der Kleine Söckchen mit "Mini", schrieb sie: "Unsere kleine Familie zu dritt – jetzt ist sie fertig." Dass es ein Junge wird, teilte die TikTokerin ihrer Community schon vor der Geburt mit. Bei einer Gender-Reveal-Party ließen sie und Jonas Luftballons aus einer Box aufsteigen. Die leuchteten in einem knalligen Blau.

Für Lisa und Jonas ist es das erste Kind. Mit dem Nachwuchs krönen die beiden ihre langjährige Beziehung. Vergangenes Jahr gaben die beiden sich klammheimlich das Jawort. Im März 2023 heirateten sie in einer privaten, aber offenbar sehr romantischen Trauung. Nur wenige Tage später teilte die 22-Jährige ein paar Bilder von sich im Brautkleid, zusammen mit ihrem Angetrauten und ihrer Zwillingsschwester Lena (22). Viel mehr wollte sie aber nicht preisgeben.

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler, Social-Media-Stars

Instagram / lisa Lisa Mantler und Jonas Jay im Juli 2024

