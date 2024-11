Schwangere Charlotte Crosby bei bewaffnetem Raub bedroht

Charlotte Crosby (34) musste einen wahren Schreckensmoment verkraften: In das Haus der Geordie Shore-Bekanntheit drangen mehrere maskierte Männer ein, während die Schwangere mit ihrer zweijährigen Tochter im Obergeschoss kuschelte. Auf Instagram lässt ihr Partner Jake Ankers den Schock Revue passieren: "Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ein paar kleine Mistkerle haben versucht, mein Haus mit meiner zweijährigen Tochter und meiner Freundin, die im achten Monat schwanger ist, auszurauben – bewaffnet mit einer Machete!"

Glücklicherweise konnte Jake die Einbrecher in die Flucht jagen, die daraufhin jedoch entkamen. "Einer von ihnen, der im Haus am oberen Ende der Treppe war, trug eine rote Sturmhaube. Er war derjenige, der die Machete hatte", beschreibt der Familienvater und bittet seine Follower auf Social Media, sich mit Hinweisen bei ihm zu melden. Er und seine Liebste leben seit 2021 in ihrem gemeinsamen Haus, das umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro wert sein soll.

Charlotte, ihre Tochter und Jake sind bei dem Vorfall mit einem Schrecken davongekommen. Bevor sie von den vermummten Männern überrascht wurden, schwelgte die dreiköpfige Familie noch voll und ganz im Babyglück. Denn erst im vergangenen Monat enthüllten die Zweifacheltern in spe das Geschlecht ihres zukünftigen Wonneproppens: Der Realitystar und sein Schatz erwarten ein kleines Mädchen. Rund einen Monat zuvor machten die zwei die Schwangerschaft publik.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Juni 2023

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Oktober 2024