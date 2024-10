Charlotte Crosby und Jake verraten Geschlecht ihres Babys

Vor wenigen Wochen machte Charlotte Crosby (34) eine wundervolle Nachricht publik: Der Realitystar ist zum zweiten Mal schwanger! Ihre Fans wollte sie nicht länger auf die Folter spannen und verrät jetzt auch noch das Geschlecht ihres Babys. Auf einem Instagram-Beitrag hält der Kindsvater Jake Ankers einen Kuchen in der Hand, der durch die Einfärbung des Teigs verrät: Charlotte und Jake erwarten erneut ein kleines Mädchen! "Ach, Mist! Jetzt geht das schon wieder los", scherzt Charlottes Verlobter zu dem Schnappschuss. Auf dem Foto in malerischer Kulisse fasst sich Jake fassungslos an den Kopf und zieht eine lustige Grimasse, die gleichzeitig vermuten lässt, wie glücklich ihn diese Nachricht macht.

Neben zahlreichen Glückwünschen kommentiert auch Charlotte den Beitrag ihres Verlobten und tippt überglücklich: "Möglicherweise ist das das beste Foto, das ich jemals gesehen habe. Los geht es, Baby! Mädchenmama!" Auch die Fans freuen sich für die junge Familie und teilen ihre Freude über das Geschlecht des Kindes in der Kommentarspalte. "Doppelter Ärger für Papa. Gott, helfe diesem Bankkonto", schreibt beispielsweise Reality-TV-Kollegin Sophie Kasaei.

Ende September verriet Charlotte ihren Fans ganz subtil, dass sie und Jake ein zweites Baby erwarten. In einem Werbeclip auf Instagram ihrer Modemarke streichelte sich die Influencerin liebevoll über ihren kleinen Bauch. Anschließend hielt sie eine Reihe von Ultraschallbildern in die Kamera, um zu verdeutlichen, dass der nächste Nachwuchs im Anmarsch ist. Charlotte und Jake sind bereits seit rund zwei Jahren Eltern der kleinen Alba Jean, die sich nun über eine kleine Schwester freuen darf.

Instagram / jake_ankers Jake Ankers im Oktober 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihrer Tochter Alba, August 2023

