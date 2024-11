So schick feierten die Royals von Monaco Nationalfeiertag

In Monaco wurde kürzlich der Nationalfeiertag des Küstenstaates gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass putzte sich das ganze Land heraus – die königliche Familie strahlte während der Feierlichkeiten aber ganz besonders. Während Fürstin Charlène (46) beim Gottesdienst in einem fliederfarbenen Anzug begeisterte, zeigte sich ihre Schwägerin Caroline von Hannover (67) bei der Abendgala in einem Glitzerkleid. Die fürstlichen Zwillinge Prinzessin Gabriella (9) und Prinz Jacques (9) durften natürlich auch nicht fehlen: Sie sorgten für einige herzhafte Momente während der Militärparade. Alle weiteren Highlights findet ihr im Promiflash-Video!

