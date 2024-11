Das war Louis' rührende Geste nach Liam Paynes Beerdigung

Louis Tomlinson (32) verabschiedete sich am Mittwochnachmittag von seinem langjährigen Freund und Bandkollegen Liam Payne (✝31). Wie OK! berichtet, beteiligte sich der One Direction-Star nur wenige Stunden nach der Beerdigung an einem wohltätigen Projekt. Der Sänger spendete ein Trikot seines Lieblingsvereins Doncaster Rovers FC an das "Fabric of the Community"-Projekt. Die Initiative zielt darauf ab, aus alten Shirts neue Trikotsätze zu kreieren, mit denen an die Opfer des Brandes im Grenfell Tower im Jahr 2017 erinnert werden soll. Für Louis hat das Trikot eine besondere Bedeutung. "Wo immer ich auf der Welt bin – wenn ich mein Doncaster Rovers FC-Trikot bei mir habe, erinnert es mich an zu Hause", erzählte der Popstar im Rahmen des Projekts.

Nach dem tragischen Feuer hatten sich einige Künstler zusammengeschlossen und ein Cover von "Bridge Over Troubled Water" veröffentlicht, mit dem sie die Betroffenen unterstützen wollten. Mit dabei waren auch Louis und Liam. Viele Fans der Boyband suchten nach dem Tod ihres Idols Trost in dem Song. "Wir werden deine Engelsstimme vermissen, Liam", schrieb ein User in einem Kommentar unter dem Musikvideo auf YouTube.

Liam und Louis waren beide große Fußballfans. Auch der "Strip That Down"-Interpret hatte einen absoluten Lieblingsverein. Bei West Bromwich Albion hatte der 31-Jährige selbst als Kind auf dem Platz gestanden. Als Mitte Oktober die traurige Nachricht seines frühen Todes bekannt wurde, widmete der Klub dem Musiker rührende Worte im Netz: "Wir sind schockiert und traurig, vom Tod des Baggies-Fans und Musikers Liam Payne zu erfahren. Unsere Gedanken sind in dieser tragischen Zeit bei Liams Familie, Freunden und Angehörigen."

Getty Images Louis Tomlinson bei Liam Paynes Beerdigung, November 2024

Getty Images Liam Payne, Juli 2021

