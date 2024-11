Ex-Freundin von Jonathan Majors zieht Klage wieder zurück

Was für eine überraschende Wendung! Jonathan Majors' (35) Ex-Freundin Grace Jabbari lässt ihre Klage gegen den Schauspieler fallen. Sie hatte dem Filmstar zuvor Körperverletzung und Verleumdung vorgeworfen. Dem Bericht von Variety zufolge hätten die Anwälte beider Parteien am Donnerstag eine entsprechende gemeinsame Mitteilung beim Gericht eingereicht. In dem Dokument heißt es wohl, dass "alle Ansprüche gegen den Angeklagten in der oben genannten Klage hiermit rechtskräftig abgewiesen werden."

Die Tänzerin reichte im März dieses Jahr eine Zivilklage gegen den Darsteller ein. In den Gerichtsdokumenten, welche Rolling Stone zu diesem Zeitpunkt vorlagen, warf Grace ihrem ehemaligen Partner erschütternde Gewalttaten vor. So habe der 35-Jährige sie im September 2022 nach einem Partyabend in ihrem Haus angegriffen. In der Klageschrift wurde geschildert, dass Jonathan ihren "Kopf wiederholt gegen den Marmorboden schlug, während er sie würgte, bis sie das Gefühl hatte, nicht mehr atmen zu können."

Der Marvel-Star wurde bereits im Dezember 2023 wegen zweier Vergehen verurteilt. Damals beschuldigte ihn ebenfalls Grace, dass er sie unter anderem auf dem Rücksitz eines SUV angegriffen habe. Daraufhin wurde er schon wegen Belästigung und Körperverletzung in einem Strafprozess schuldig gesprochen. Er selbst beteuerte nach dem Urteil, dass er unschuldig sei. Gegenüber ABC News zeigte er sich völlig ratlos: "Das Urteil wird gefällt und ich frage mich, wie ist das möglich, basierend auf den Beweisen, basierend auf den Beweisen der Staatsanwaltschaft, ganz zu schweigen von unseren Beweisen?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Grace Jabbari, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Majors vor dem Manhattan Criminal Court, April 2024