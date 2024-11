Exotisch: Das sind die zwei neuen "The Masked Singer"-Masken

Am Samstag beginnt die neue Staffel von The Masked Singer – und dabei sind auch diese neuen Masken. Sein Gesangstalent stellt in diesem Jahr das Nashorn zur Schau. Mit seinem roten Anzug und goldenen Horn zieht es ganz schön die Blicke auf sich. Doch auch Maske Nummer sechs, Lady Ananas, begeistert mit Liebe zum Detail. Der Name ist hier Programm: Das gelb geschuppte Kleid ahmt mit seinem ausgestellten Rock die Frucht nach. Damit der Star, der dieses Kostüm tragen darf, sich bei der ganzen Wucht auch auf das Singen konzentrieren kann, ist die Maske zu 99,9 Prozent aus Schaumstoff ausgekleidet.

Gegen wen sich die beiden beweisen müssen, steht bereits fest: Mit dem Feuersalamander, dem Schneemann, dem Panda und dem blauen Ungeheuer Willy W. treffen sie zumindest kostümtechnisch auf würdige Gegner. Doch diese haben auch einige Tricks auf Lager. Während der Feuersalamander mit einer Feuershow punkten will, kann der Schneemann es schneien lassen.

Wie in den Jahren zuvor wird Matthias Opdenhövel (54) die Moderation der Gesangsshow übernehmen. Doch in der Jury werden dieses Mal auch neue Gesichter sitzen. Neben Palina Rojinski (39), darf sich auch Rea Garvey (51) berieseln lassen und versuchen zu erraten, welche Stars unter den Kostümen stecken. Außerdem werden in den Liveshows auch sechs weitere Jury-Duos sitzen.

Joyn / Nadine Rupp Matthias Opdenhövel und die neuen "The Masked Singer"- Masken

Joyn/Willi Weber Palina Rojinski und Rea Garvey

