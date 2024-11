Jax Taylor baute einen Auffahrunfall und verließ den Tatort

Beging TV-Persönlichkeit Jax Taylor (45) in dieser Woche Fahrerflucht? Offenbar rammte er an einer Ampel im San Fernando Valley von L.A. ein anderes Fahrzeug. Nachdem er kontrolliert hatte, ob es Schäden am anderen Fahrzeug gibt oder jemand im angefahrenen Auto verletzt war, verließ er laut TMZ den Ort des Geschehens, ohne weitere Versicherungsinformationen auszutauschen. Doch das sollte nicht alles gewesen sein, denn eine Frau namens Michelle West filmte die Flucht des TV-Stars – sie war die Freundin des Mannes, dem hinten drauf gefahren wurde. Beide verfolgten Jax bis zu einer Tankstelle, der Mann konfrontierte ihn und fotografierte sein Nummernschild ab.

Jax' Vertreter äußerte sich bereits gegenüber dem Magazin zu dem Vorfall: "Jax war gestern Nachmittag in etwas verwickelt, von dem er glaubte, dass es sich um einen kleinen Unfall mit Blechschaden handelte." Offensichtlich entschied er daraufhin, dass der Fall geklärt sei und verließ den Tatort. Für Michelle und ihr Freund saßen das aber anders. Die beiden besuchten laut der Strafverfolgungsbehörde sogar die Polizeiwache, doch diese riet ihnen zu einem Online-Bericht. Beide wollen den Fall aber nicht auf sich beruhen lassen und den Verursacher des Unfalls mithilfe seines Kennzeichens zur Verantwortung ziehen. Bisher ist unklar, ob und welche Strafe Jax für sein Verhalten bekommen wird. In dem Statement seines Sprechers wird nur deutlich, dass er bereits seine Versicherung zu dem Fall kontaktiert habe.

Für den 45-Jährigen scheint dieses Jahr nicht unbedingt sein Bestes gewesen zu sein – derzeit befindet er sich in einem aktiven Scheidungsprozess. Er und seine Frau Brittany Cartwright (35) reichten im August dieses Jahres offiziell die Scheidung nach fünf Jahren Ehe und einem gemeinsamen Sohn ein. Erst in der vergangenen Woche stellte der "Vanderpump Rules"-Darsteller im Podcast "Hot Mic" klar, dass er die treibende Kraft bei der Scheidung war: "Die Leute wissen nicht, dass ich es war, der das Ganze ins Rollen gebracht hat." Offensichtlich war es für ihn sehr wichtig zu erwähnen, wer sich wirklich zuerst trennen wollte. Im Verlauf des Podcasts gab er dann aber zu, dass sein Verhalten der Beziehung geschadet habe.

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, TV-Stars

Instagram / https://www.instagram.com/mrjaxtaylor/?hl=de Jax Taylor und sein Sohn Cruz im Juli 2024