Margot Robbie und Tom spazieren mit ihrem Baby durch L.A.

Die beliebte Schauspielerin Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Seit der Geburt ihres Sohnes genießen die beiden entspannte Spaziergänge zu dritt. Auf neuen Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind sie bei einem gemütlichen Ausflug am Donnerstag in Los Angeles zu sehen. Dabei war vor allem Margot inkognito unterwegs – sie trug eine schwarze Gesichtsmaske sowie eine Sonnenbrille!

Der Australierin und ihrem Liebsten beschert ihr junger Spross vermutlich schlaflose Nächte. Wie die Fotos zeigen, versuchten die zwei Turteltauben, der Müdigkeit mit einem Becher Kaffee entgegenzuwirken. Die Looks der beiden waren dem Anlass entsprechend lässig gewählt. Die Barbie-Darstellerin schlüpfte in ein weites schwarzes Sweatshirt, eine passende Jogginghose sowie eine XXL-Jeansjacke. Tom trug ein weißes Shirt sowie eine schwarze Stoffhose und eine dunkle Mütze.

In ihrer spannenden Rolle als Eltern scheint das berühmte Pärchen vollkommen aufzugehen. Im Gespräch mit People plauderte ein Insider über das junge Familienglück. Margot und Tom seien derzeit unglaublich glücklich und würden sich immer mehr an die neue Situation gewöhnen. Die Kennenlernzeit mit ihrem Nachwuchs gestalten die Eheleute wohl vorrangig in ihren eigenen vier Wänden: "Sie sind gerne zu Hause, also lieben sie es gerade, unter sich zu sein, einfach zu Hause mit ihm."

Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press / ActionPress Tom Ackerley und Margot Robbie im Juli 2024

ActionPress / Backgrid Margot Robbie im September 2024

