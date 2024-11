Schwangere Gisele Bündchen teilt inspirierende Worte im Netz

Gisele Bündchen (44) ist momentan in freudiger Erwartung ihres dritten Kindes. Die Schwangerschaft scheint das Supermodel nachdenklich zu stimmen, weshalb sie nun mit ihren Fans auf Instagram einige philosophische Zeilen teilt. "Es gibt keinen Leitfaden zum Leben, keine perfekte Karte, der man folgen kann. Aber denk dran, alles, was du bist, ist eine Entscheidung", schreibt sie unter anderem zu dem Beitrag im Netz. Und weiter: "Jeder Tag bietet dir die Möglichkeit, Gewohnheiten zu wählen, die deinen Körper nähren, deinen Geist heben und dich zu dem Leben führen, das du wirklich leben möchtest."

Giseles Fans finden die niedergeschriebenen Worte der 44-Jährigen großartig. "Zweifellos. Es liegt an uns, alles zu säen, was blühen kann, Schönheit, gute Dinge und Gutes zu erzeugen", stimmt ein Nutzer der baldigen Dreifachmama zu. Ein weiterer schließt sich an und tippt: "Das trifft wirklich zu – es ist eine starke Erinnerung daran, dass wir, selbst wenn wir denken, dass wir eine Entscheidung vermeiden, tatsächlich eine treffen." Einigen Usern fällt aber vor allem Giseles Schwangerschafts-Glow auf. "Wenn diese Frau schwanger ist, strahlt sie anders", kommentiert eine Nutzerin.

Für Gisele und ihren Partner Joaquim Valente (35) ist es das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer Ehe mit Tom Brady (47) hat die Laufstegschönheit bereits zwei weitere Kinder: Vivian Lake Brady (11) und Benjamin Brady (14). Mit dem kleinen Promispross werden Gisele, der Jiu-Jitsu-Lehrer und die Kinder bald eine richtige Patchworkfamilie. Schon jetzt ist die Freude auf den Nachwuchs riesig, wie ein Insider gegenüber People verriet: "Sie freuen sich darauf, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen."

Instagram / gisele Gisele Bündchen im November 2024

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

