Frauke Ludowig verrät: Das Sommerhaus-Wiedersehen wird krass

Im diesjährigen Sommerhaus der Stars ging es heiß her. Immer wieder gerieten die Kandidaten aneinander. Die Gemüter haben sich offenbar auch nach der Show nicht abgekühlt. Wie Frauke Ludowig (60) nun im Interview mit RTL ausplaudert, war auch das diesjährige Wiedersehen sehr aufgeladen. "Ich hab' ja schon mehrere Abschluss-Talks zu den Sommerhäusern gemacht. Es ging immer hoch her. Dieses Mal war es besonders wild", erklärt sie und witzelt: "Ich würde es mal so sagen: Ich hatte kurzfristig im Anschluss an die Aufzeichnung ein taubes linkes Ohr, weil es gab einen Finalisten, der mir da so reingeschrien hat, dass ich dachte, hey, ich hätte mir vorher Watte ins Ohr stopfen sollen, aber lustig war es."

Doch obwohl die Zuschauer sich offenbar auf jede Menge Gezeter und Streit einstellen müssen, legt die Moderatorin den Fans ans Herz, sich das Spektakel anzusehen. "Jeder kann sich auf diesen Talk nach dem Finale freuen, weil da war so viel los", kündigt sie an. Dann ergänzt Frauke verheißungsvoll: "Also ich musste zwischendurch aufstehen, ich musste eine Kandidatin wieder reinholen, weil sie rausgelaufen ist, ich musste Streit schlichten und ich musste mehrfach wie so eine mit jahrelanger Erfahrung ausgestattete Lehrerin dazwischengehen und sagen: 'Schluss jetzt! Es ist Ruhe.' Das habe ich auch nicht jeden Tag."

Bereits vorab wurde gemunkelt, dass es die TV-Bekanntheit beim Aftertalk der aktuellen Staffel gar nicht so leicht hatte. Der Kandidat Sam Dylan (33) behauptete sogar, dass sie im Anschluss an die Aufzeichnung aus dem Studio geflohen sei. Frauke klärte daraufhin im Interview mit der Bild auf: "Nach der Aufzeichnung wollte ich kurz zur Garderobe und danach zurück ins Studio. Aber da oben war es plötzlich so schön ruhig, dass ich dachte, ich gehe lieber doch nicht mehr zurück in dieses 'Dezibel-Desaster' und lag zehn Minuten später auf meinem Sofa."

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

