König Charles und Camilla wetteifern beim Pilzesammeln

König Charles (76) III. und Königin Camilla (77) teilen ein ungewöhnliches Hobby: Pilze sammeln. Wie Tom Parker Bowles (49), der Stiefsohn des Monarchen, in seinem neuen Buch "Cooking & the Crown" enthüllt, sind die beiden Royals leidenschaftliche Pilzsammler und sehr wettbewerbsorientiert. Der Herbst in Schottland bietet eine Fülle an Pilzen, und das Paar nutzt die Gelegenheit, bewaffnet mit Körben, auf ihre "stille Jagd auf wilde Pilze" zu gehen, um die besten Exemplare zu ernten. "Es ist erstaunlich", schwärmt Parker Bowles, "diese leuchtend gelben Pfifferlinge, die nach Aprikosen duften."

Tom Parker Bowles enthüllte, dass Wildpilze für das Paar "eine gewisse Obsession" sind. In seinem Buch berichtet er, wie Charles und Camilla mit ihren Körben separat losziehen und sich in einem freundschaftlichen Wettbewerb messen. "Der König ist ein hervorragender Mykologe, und meine Mutter liebt es ebenfalls", schreibt er. Nachmittags um 17 Uhr kommen sie dann zusammen, um ihre Funde bei einer Tasse Tee zu präsentieren. Die gesammelten Pilze werden anschließend in der Küche zubereitet und oft mit Pasta serviert.

Die Leidenschaft für lokale und saisonale Lebensmittel ist in der königlichen Familie seit Generationen fest verankert. Schon zu Zeiten von Königin Victoria nutzten die Royals die Erträge ihrer Güter, von frischem Gemüse bis zu Milchprodukten. Charles, der sehr gerührt von der Doku über Camilla war, ist bekannt für sein Engagement in der nachhaltigen Landwirtschaft und pflegt seine umfangreichen Gärten mit größter Sorgfalt. Tom Parker Bowles betonte, dass der König "ein Mann ist, der mehr über Lebensmittel und Landwirtschaft weiß als jeder andere". Neben der Pilzsuche ist Charles auch ein Experte im Anbau von Obst und Gemüse und setzt auf die besten Zutaten aus eigenem Anbau.

König Charles III. und Königin Camilla

König Charles

