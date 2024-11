Liam Paynes Freundin ist von Fotos in Hotellobby erschüttert

Kate Cassidy wurde vor rund einem Monat vom tragischen Tod ihres Partners Liam Payne (✝31) überwältigt. Der One Direction-Star stürzte von einem Balkon eines Hotels in Argentinien und verstarb daraufhin. Nun ist verstörendes Fotomaterial aufgetaucht, das den Sänger kurz vor seinem Tod zeigt – und darunter leidet besonders Kate. "Immer wenn es scheint, dass es für Kate nicht mehr schmerzhafter werden kann, wird es noch schmerzhafter!", äußert sich ein Freund der Trauernden gegenüber Page Six und betont: "Er hätte gerettet werden können, man hätte ihm helfen können. Es ist niederschmetternd – und es macht mich wütend."

Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist ein regungsloser Liam zu sehen, der von drei Personen durch die Hotellobby getragen wird. Diese hielten jeweils seine Arme und Beine hoch und schleppten ihn durch den Eingangsbereich. Obwohl Liam laut dem Boulevardblatt unter Drogeneinfluss gestanden und Krampfanfälle gehabt haben soll, wurde er von den Mitarbeitern nicht an einen Arzt verwiesen, sondern in sein Hotelzimmer getragen. Wenig später kam der Vater eines Sohnes ums Leben.

Liam starb am 16. Oktober in Argentinien. Ein Suizid wurde von den Behörden ausgeschlossen und nach ausgiebigen Untersuchungen wird bei seinem Tod von einem tragischen Unfall ausgegangen. Am 20. November fand der 31-Jährige jedoch seine letzte Ruhe und wurde in Großbritannien beigesetzt. Die Verzögerung war unter anderem der Obduktion seines Leichnams und dessen Überführung geschuldet. Unter den anwesenden Trauergästen befanden sich die Familie des Briten, seine Partnerin Kate, seine Ex und Kindsmutter Cheryl Cole (41), Liams One-Direction-Kollegen sowie einige weitere Prominente.

Getty Images Liam Payne im September 2019

Getty Images Liam Payne, August 2018