Schlimmes Bild: Liam Payne wurde aus Hotellobby geschleppt

Im Oktober schied Liam Payne (✝31) ganz überraschend aus dem Leben. Das einstige One Direction-Mitglied stürzte von einem Balkon drei Meter in die Tiefe und starb. Nun machen auf Social Media Aufnahmen die Runde, die Daily Mail zuvor veröffentlichte. Das verstörende Bild zeigt den Sänger kurz vor seinem Tod. Darauf zu sehen sind drei Männer, offenbar zwei Hotelmitarbeiter und ein weiterer Mann, die Liam an Armen und Beinen durch die Hotellobby schleppen.

Laut dem Magazin soll sich Liam während der Aufnahmen in einem Drogenrausch befunden haben. Zudem soll er Krampfanfälle gehabt haben, wie ein Insider berichtete. Dennoch wurde der 31-Jährige zurück in seine Hotelsuite gebracht und offenbar nicht von einem Arzt untersucht. Wenige Wochen nach Liams Tod wurden zwei Hotelmitarbeiter und ein Freund der beiden festgenommen, wie der Nachrichtensender ABC News Anfang November berichtete: "Die Polizei hat zwei Hotelangestellte festgenommen, die beschuldigt werden, die Drogen geliefert zu haben, und hat eine Razzia in der Wohnung eines Freundes durchgeführt, der ebenfalls festgenommen wurde." Die Ermittlungen halten an.

Am vergangenen Mittwoch wurde Liam im Beisein seiner Freunde, Familie und einstigen Bandkollegen beigesetzt. Neben seiner Partnerin Kate Cassidy trauerten unter anderem auch die Girls Aloud- Mitglieder Kimberley Walsh (43) und Nicola Roberts (39) um den verstorbenen Musiker. Auch seine Ex-Freundin, die gleichzeitig die Mutter seines einzigen Sohnes ist, erwies ihm die letzte Ehre und erschien bei der Beerdigung.

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger