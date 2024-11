Nicole Kidman entfacht erneut Gerüchte um Schönheits-OPs

Nicole Kidman (57) ist nicht nur für ihre beeindruckende Karriere bekannt, sondern auch für ihren zeitlosen Look. Doch ein kürzlich wiederentdeckter Clip aus "The Graham Norton Show" von 2016 hat Diskussionen über mögliche kosmetische Eingriffe neu entfacht. Im Gespräch mit dem Moderator verglich dieser alte Werbefotos der Schauspielerin aus den 1980ern mit ihrem heutigen Erscheinungsbild. Er merkte neckend an, wie sehr sich der Hollywoodstar verändert habe. Nicole verzog bei den alten Modelfotos sichtlich das Gesicht und witzelte, dass ihr heutiges Aussehen so anders sei, weil sie eine neue Frisur trage. "Ich muss allen sagen, die als Kind Locken hatten: Behaltet sie, glättet sie nicht", warnte die "Moulin Rouge"-Bekanntheit die Zuschauer mit einem Augenzwinkern.

Am Sonntag wird Nicole erneut in der beliebten Talkshow auftreten, was Fans dazu veranlasst hat, ihre aktuelle Erscheinung mit früheren Jahren zu vergleichen. Auf dem Instagram-Account der Show wurden teils kritische Stimmen laut, die über mögliche Schönheitsoperationen spekulieren. "Früher war sie eine rothaarige Schönheit mit Sommersprossen, aber Botox benutzt sie angeblich nicht!", spottete ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Mit so viel Botox wundert es mich, dass sie ihr Gesicht überhaupt bewegen kann." Doch es gibt auch positive Kommentare: "Wer auch immer ihr Dermatologe ist, er macht einen großartigen Job. Ihre Haut sieht makellos aus!" Ein weiterer Fan schwärmte: "Nicole, du bist wunderschön!"

In der Vergangenheit hat sich Nicole immer wieder ganz offen über das Älterwerden geäußert. In einem Interview mit der britischen GQ gewährte die "Babygirl"-Darstellerin vor Kurzem Einblicke in die tiefgreifenden Veränderungen ihres Lebens in den letzten Jahren. "Wenn man älter wird, merkt man, dass man manchmal um drei Uhr morgens weinend und keuchend aufwacht", verriet die 57-Jährige. Seit sie in ihren Fünfzigern ist, setzt sie sich intensiver mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinander. "Es ist niederschmetternd, wunderschön und außergewöhnlich", erklärte sie. Zudem betonte sie, wie sehr sie sich wünscht, ihre Kinder lange auf ihrem Lebensweg begleiten zu können: "Ich muss hierbleiben. Ich will das alles sehen."

Getty Images Nicole Kidman in den 90er-Jahren

Getty Images Schauspielerin Nicole Kidman

