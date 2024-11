P. Diddys Anwälte beantragen Hausarrest in NYC-Apartment

Der Hip-Hop-Mogul Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), hat am Freitag erneut um Freilassung auf Kaution gebeten, um unter Hausarrest in einer luxuriösen Wohnung in New York leben zu können. Seine Anwälte schlugen vor, dass er in einer Dreizimmerwohnung auf der Upper East Side mit Rund-um-die-Uhr-Überwachung und zwei Wachleuten wohnen soll. Das berichtet nun Daily Mail. Zuvor hatte ein Richter seinen Antrag abgelehnt, den Hausarrest in seiner 46 Millionen Euro teuren Villa auf Star Island in Florida zu verbringen.

Sean befindet sich derzeit in Haft und erwartet seinen Prozess wegen Anklagen des Menschenhandels und der Erpressung. Die Staatsanwältin Christy Slavik argumentierte vor Gericht: "Der Angeklagte ist gewalttätig, er ist gefährlich und muss deswegen in Haft bleiben." Sie führte an, dass er versucht habe, die Jury zu beeinflussen und aus dem Gefängnis heraus Kontakt zu Zeugen aufgenommen habe. So habe Sean eine Frau immer wieder kontaktiert und seine Nachrichten dann gelöscht. Seine Anwälte betonten hingegen, dass die vorgeschlagenen Bedingungen strenger seien als sein derzeitiger Gefängnisaufenthalt, da er keinen Zugang zu Telefonen oder dem Internet hätte und nur ausgewählte Personen, darunter seine Familie, ihn besuchen dürften.

Während der Gerichtsverhandlung waren Seans Mutter Janice und mehrere seiner Kinder anwesend, um ihn zu unterstützen. Sean war ohne Fesseln zur Anhörung ins Gericht geführt worden, da seine Anwälte argumentierten, dies würde sonst die Würde des Gerichts antasten. In den letzten Wochen tauchten immer wieder neue Beweise gegen den Sänger auf. So soll er seine damalige Freundin, Sängerin Cassie (38), brutal geschlagen und auf sie eingetreten haben. Als Beweis tauchte ein Video aus einem Hotelflur auf. Der zuständige Richter hat die Entscheidung über den neuesten Antrag von Sean vertagt. Er fordert mehr Informationen darüber ein, wie es dem Sänger gelungen ist, hinter Gittern mit der Außenwelt zu kommunizieren. Bis zum 25. November hat er den Parteien dafür Zeit gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James