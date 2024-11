Rührend: Dieter Bohlen schwärmt von sich als "liebster" Papa

Als Chefjuror von Deutschland sucht den Superstar ist Dieter Bohlen (70) für seine gnadenlosen Urteile und knallharten Ansagen bekannt. Der private Dieter sei jedoch das komplette Gegenteil von dem eiskalten Pop-Titan! Im Interview mit Bild verrät der Musiker, dass er vor allem in Bezug auf seine sechs Kinder ein total weiches Herz habe. Bei dem Gedanken an all die Liebe zeigt er sich gerührt. Dieter kann nicht an sich halten und schwärmt daraufhin in den höchsten Tönen – von sich selbst: "Das wird viele jetzt wundern, aber ich bin der liebste, aufopferungsvollste, tollste, netteste Vater dieses Planeten."

Dieter ergänzt im Laufe des Gesprächs: "Ich mache alles für meine Kinder. Ich fahre sie zur Schule. Es gibt kein Nein, wenn sie mich etwas fragen." Es stehe zwar in "schlauen Büchern", dass man kein zu freundschaftliches Verhältnis zu seinem Nachwuchs pflegen sollte – doch darauf gibt er nichts! Der Komponist erklärt hingegen, dass nicht nur er seinen Kids viel beibringt, sondern auch umgekehrt: "Frech sein zum Beispiel. Ich habe total Respekt vor meinen Kindern und bin unheimlich stolz auf sie."

Der Modern Talking-Star ist aber nicht nur stolzer Papa, sondern inzwischen auch überglücklicher Opa! Seine älteste Tochter Marielin schenkte ihm seinen geliebten Enkelsohn Christian. Gegenüber Bild plauderte Dieter aus, dass sein Enkelchen im März 2022 das Licht der Welt erblickte. Über weitere Details hinsichtlich des jungen Familienmitglieds schwieg er jedoch – aus Schutz vor der Öffentlichkeit: "Heute sieht man ja schon das erste Ultraschallbild bei Instagram, bevor das Kind auf der Welt ist. [...] Aber die Kinder können sich ja nicht wehren und sagen: 'Papa, ich möchte das nicht!'"

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

Instagram /dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz

