Schon vor zwei Jahren: Dieter Bohlen ist Großvater geworden

Dieter Bohlen (70) ist stolzer Opa – und das bereits seit zwei Jahren! Wie der Pop-Titan im Interview mit Bild verrät, durfte seine Tochter Marielin im März 2022 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Weitere Details zu seinem Enkelkind verrät er nicht. Der Grund: aus Schutz vor der Öffentlichkeit und vor allem, weil sich die Kinder nicht wehren und nicht sagen können, dass sie gar nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. "Heute sieht man ja schon das erste Ultraschallbild bei Instagram, bevor das Kind auf der Welt ist. Dann kriegt man alles von denen mit, wie sie mit ihren Kindern kuscheln. Aber die Kinder können sich ja nicht wehren und sagen: 'Papa, ich möchte das nicht!'", erklärt Dieter.

Dass einige Eltern ihre Familie derart im Netz zur Schau stellen, scheint für den DSDS-Star völlig unverständlich. Hätte er die Macht, würde er sich für ein Verbot dessen einsetzen: "Wenn ich Familienminister wäre, würde ich erst mal verbieten, dass kleine Kinder so auf Instagram und TikTok gezeigt werden. Darüber macht sich keiner Gedanken, was das vielleicht mit den Kindern macht." Auch seine eigenen Kinder hat der "Cheri Cheri Lady"-Interpret stets aus dem Rampenlicht herausgehalten – und so handelt Dieter auch im Umgang mit seinen Enkeln.

Generell zeigt sich der Sänger bezüglich seines Privatlebens relativ bedeckt. Seine Mutter präsentierte Dieter erstmals Ende Oktober der Öffentlichkeit. Anlässlich ihres 90. Geburtstags teilte er ein Foto und ein paar rührende Worte auf Instagram. "Die tollste Frau der Welt. Ich lieb dich, Mama, über alles", schrieb der 70-Jährige zu dem Schnappschuss, auf dem er seiner Mama liebevoll den Arm um die Schultern legt und beide herzlich in die Kamera lächeln.

Getty Images Dieter Bohlen im August 2022

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen mit seiner Mutter Edith

