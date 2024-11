"Schlechter Charakterzug": Peter rechnet mit Iris Klein ab

2023 trennten sich Peter Klein (57) und seine damalige Frau Iris (57). Bei ihrem Aufeinandertreffen im Promi Big Brother-Container im selben Jahr schienen sie sehr versöhnlich. Doch der Frieden hat wohl nicht lange gehalten: Laut Peter mache die TV-Bekanntheit ihn weiterhin zum Thema – auch in Iris' kommenden drei Shows würden sich ihre Erzählungen nur um ihn drehen – das passt dem Ballermann-Sänger gar nicht, wie er im YouTube-Interview mit Ciao Chris verriet: "Das kann irgendwo nicht sein, irgendwann muss man auch mal sagen: 'Es reicht, es ist Schluss.' Und vor allem darf man nicht – und das macht sie immer wieder – die Öffentlichkeit nutzen, um ihre Unwahrheiten zu verbreiten und mich schlecht zu machen, und das finde ich einen sehr, sehr schlechten und schlimmen Charakterzug, auch mit ein Grund, warum ich damals gesagt habe, die Beziehung ist beendet. Weil sie halt einfach eine Seite von sich gezeigt hat, die ich so nicht kannte und einfach widerlich finde."

Das Drama rund um Peter und Iris fing an, als der Handwerker seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (57) für das Dschungelcamp nach Australien begleitete. Dort war auch Yvonne Woelke (45) als Unterstützung für die Teilnehmerin Djamila Rowe (57) dabei. In Iris' Augen verbrachten Peter und Yvonne viel zu viel Zeit miteinander, sie unterstellte ihnen sogar eine Affäre. Daraufhin eskalierte die Situation zwischen dem ehemaligen Ehepaar und artete in eine regelrechte Schlammschlacht aus: Unter anderem zerstörte die Mutter von Daniela Katzenberger (38) den Fernseher ihres Verflossenen.

Auch die eingereichte Scheidung der Streithähne sorgte erneut für Zoff – sie stritten sich um hohe Geldsummen und ihre Besitztümer. Kürzlich sollen sich die beiden aber endlich einig geworden sein. Wie Bild im September berichtete, sollen im Familiengericht in Worms zwei Termine für November angesetzt worden sein – zum damaligen Zeitpunkt habe laut dem Blatt nur noch Peters Zustimmung für einen der Vorschläge gefehlt. Sollte er dem mittlerweile zugestimmt haben, dürfte ein endgültiger Scheidungstermin feststehen.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

