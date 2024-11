Sebastian Klaus und Jenny sprechen bereits über Nachwuchs

Sebastian Klaus (36) und seine Jenny schweben auf Wolke sieben. Der diesjährige Rosenkavalier und die TikTokerin machten im August ihre Beziehung offiziell. Im Interview mit RTL verraten die beiden Turteltauben nun, dass sie bereits über die gemeinsame Kinderplanung gesprochen haben. "Noch ist nichts in Planung. Aber vorstellbar ist es auf jeden Fall", stellt Sebastian klar und wird von seiner Partnerin ergänzt: "Ja, doch, es wird schon drüber gesprochen."

Bevor es der Kinderplanung an den Kragen geht, steht Sebastian und Jenny aktuell erst einmal eine andere Veränderung bevor. "Wir ziehen ja gerade eben erst um, und wir versuchen erst mal, in die neue Wohnung einzuziehen. Ein bisschen akklimatisieren und dann machen wir einen Schritt nach dem nächsten", verrät der Ex-Bachelor. Bisher trennten die beiden über 400 Kilometer, denn Sebastian lebte in Hamburg und Jenny in Köln. Anfang Dezember heißt es für die Influencerin dann Koffer packen, denn für die Liebe zieht sie in den Norden. "Die Fernbeziehung ist nicht immer einfach. [...] Es ist auch einfach viel Zeit im Auto draufgegangen. Das ist nicht immer einfach", klagt sie.

Mit Jenny an seiner Seite kommt auch Sebastians romantische Ader zum Vorschein. Auf Instagram machte der Sportler seiner Freundin im August eine niedliche Liebeserklärung. "Es kommt mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen und noch länger lieben. Jeder Tag mit dir ist ein wunderschöner Traum, aus dem ich nie aufwachen möchte, und zu jeder Zeit bin ich dankbar, dass du in mein Leben gestiefelt bist und ich in deins", schrieb der 36-Jährige zu einem niedlichen Pärchenvideo.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Freundin Jenny

Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

