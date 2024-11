Seltener Einblick: So streng ist Cardi B als Dreifach-Mama

Cardi B (32) ist nicht nur eine der erfolgreichsten Rapperinnen der Welt, sondern seit Kurzem auch stolze Dreifach-Mama. Um die Erziehung ihrer Kinder kümmert sich die Hollywood-Bekanntheit ganz persönlich, wie sie nun in ihrer Instagram-Story betont. "Ich bin gerade auf dem Weg zur Eltern-Lehrer-Konferenz", gewährt sie ihren Fans einen seltenen Einblick in ihren Mama-Alltag. Bei der Schulleistung ihrer Sprösslinge versteht die "I Like It"-Interpretin offenbar keinen Spaß. "Ich hoffe, ich höre etwas Gutes, sonst werfe ich ihre Telefone in den Müll, die Fernseher werden abgeschaltet, die Kabel werden abgestellt", droht die Musikerin mit harten Konsequenzen.

"Ich mache keine Scherze, ich bin wirklich diese Art von Mutter", stellt die 32-Jährige abschließend klar. Doch wenig später bricht sie in dem Clip in ihrer Story in Gelächter aus. "Nein, ich mache nur Spaß, ich werde das alles natürlich nicht tun", gibt die "Bodak Yellow"-Interpretin Entwarnung. Trotzdem geht sie offenbar mit positiven Erwartungen in das Eltern-Lehrer-Gespräch. "Ich hoffe, ich höre etwas Gutes", freut sich die Rapperin.

Vater der Kinder ist Offset (32), mit dem Cardi B seit 2017 verheiratet ist. Ein Jahr später gründeten sie ihre gemeinsame Familie: Ihre Tochter Kulture Kiari Cephus (6) kam zur Welt. Im September 2021 durfte sich Kulture über ein Geschwisterchen, den kleinen Wave Set Cephus (3), freuen. Doch das Familienglück hielt nicht lange: Das Rapper-Duo trennte sich zahlreiche Male, bis Cardi B im August dieses Jahres offenbar endgültig die Scheidung einreichte. Das Besondere: Noch im selben Monat gab die Musikerin bekannt, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwartete, das mittlerweile auf der Welt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige