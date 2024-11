Sinneswandel: Darum trägt Prinz William jetzt Dreitagebart

Prinz William (42) überraschte die Royal-Fans im Sommer mit einem ganz neuen Look: Der Sohn von König Charles (76) trug plötzlich einen lässigen Dreitagebart! Auch nach der Sommerpause lässt er den Rasierer links liegen. Damit stellt sich der 42-Jährige gegen das royale Protokoll, das rasierte Gesichter bevorzugt. Doch William ist begeistert, wie ein Insider gegenüber InTouch ausplaudert: "William liebt es wirklich, wie er mit Bart aussieht, das war schon immer so." Die Stoppeln sorgten bereits für Tränen, Streit und Co. – im Promiflash-Video erfahrt ihr alle Hintergründe.

Anzeige Anzeige