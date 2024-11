Trauriges Geständnis: Emmy Russ hat "keine einzige Freundin"

Emmy Russ (25) macht ihrer Online-Community ein krasses Geständnis. "Ich habe keine Freunde", gibt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story offen zu. Die Promi Big Brother-Bekanntheit will von ihren Followern daher wissen: "Hast du eine Person, bei der du weißt, du kannst sie anrufen, ihr ein Problem erzählen und sie wird dir wirklich interessiert zuhören und dich beraten?" Sie habe so eine Person nämlich nicht in ihrem Leben. Zwar habe sie ihre Schwester, doch "keine einzige Freundin, bei der ich so was machen kann".

In ihrer Kindheit musste Emmy einiges mitmachen. Während ihrer Zeit bei Reality Queens berichtete sie ihren Mitstreiterinnen von den traumatischen Erlebnissen. "Ich war schon mal in einer geschlossenen Psychiatrie", verriet sie und fügte hinzu: "Ich wurde eingewiesen – von meiner Mutter." Diese habe sie auch im zarten Alter von 16 Jahren in einem Kinderheim zurückgelassen – dort wurde die Blondine körperlich misshandelt: "Ich dachte einmal, die brechen mir beide Arme."

Zwar hat Emmy keine Freunde, doch alleine durchs Leben geht die 25-Jährige trotzdem nicht: Jüngst bestätigte sie gegenüber RTL, dass sie schon mehrere Jahre in festen Händen ist: "Er ist seit drei Jahren mein Partner." Beim Fame Fighting im November nahm die Beauty ihn zum ersten Mal mit auf den roten Teppich.

Anzeige Anzeige

RTL Emmy Russ bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Erotikmodel

Anzeige Anzeige