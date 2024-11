Chloe Brockett und Jack Fincham sind schon wieder getrennt

Was für ein Hin und Her – Chloe Brockett macht ein erneutes Mal mit ihrem Freund Jack Fincham Schluss. Dieses Mal postet das Reality-Sternchen eine Instagram-Story und informiert seine rund 416.000 Follower mit bissigen Worten über das Beziehungsende: "Ich und Jack sind nicht mehr in einer Beziehung, die Last eines 32-Jährigen zu tragen, der sich weigert, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen, ist etwas ermüdend geworden."

Nach ihrem Statement löschte die 23-Jährige alle Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund gepostet hatte und gab ihren weiblichen Followern anschließend noch einen Tipp: "Mädels, denkt daran, euch nie niederzulassen. Das beißt dich immer in den Hintern." Wenige Stunden später löschte Chloe ihre Story wieder, während Jack zu diesem Zeitpunkt ganz entspannt oberkörperfreie Fotos von seinem trainierten Körper auf der Plattform postete. Bisher äußerte er sich nicht zur Trennung.

Ob Chloe nun wirklich getrennt ist, steht in den Sternen, denn bereits vor einem Monat gab ein ähnliches Liebesdrama zwischen ihr und ihrem zehn Jahre älteren Partner. Zuerst trennte sie sich über Social Media von ihrem Partner und löschte alle Fotos, um dann bei einer Fragerunde an ihre Follower zuzugeben, dass ein Liebescomeback möglich sei. "Ja. Erinnert mich daran, nie wieder Storys zu posten, während ich wütend bin", gestand sie damals und kam daraufhin nicht nur wieder mit Jack zusammen, sondern sie entschieden sich dazu, gemeinsam eine Wohnung zu mieten.

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham, UK-Stars

