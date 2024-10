Chloe Brockett bestätigt erneute Beziehung mit Jack Fincham

Reality-Sternchen Chloe Brockett sorgt für Klarheit in Bezug auf ihren Beziehungsstatus! Erst Anfang des Monats hatte sie bekannt gegeben, dass sie sich von dem Love Island-UK-Star Jack Fincham getrennt habe – zumindest vorübergehend. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Story auf Instagram hakt ein Fan bei der Fernsehpersönlichkeit nach, ob die beiden wieder ein Paar seien. Sie verrät daraufhin überraschenderweise: "Ja. Erinnere mich daran, nie wieder Storys zu posten, während ich wütend bin!"

Erst vor knapp zwei Wochen verkündete die 23-Jährige ebenfalls auf Instagram, dass sie und ihr Liebster sich getrennt haben. Ihren Followern beschrieb sie die Situation ziemlich ehrlich: "Ich habe mich entschlossen, meine Beziehung zu beenden. Nach Monaten der Dinge, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren möchte, habe ich die Entscheidung getroffen, meiner eigenen Gesundheit zuliebe zu gehen." Die beiden TV-Stars löschten auch die gemeinsamen Bilder auf ihren Social-Media-Profilen.

Die turbulente Beziehung der zwei Promis sorgte in der Vergangenheit schon öfter für Schlagzeilen. Erst im Sommer dieses Jahres schien es immer ernster zu werden. Sie trafen nämlich die Entscheidung, in einer gemeinsamen Wohnung zu leben. In dem Podcast "On the Record with Chloe B" schwärmten sie von der neuen Wohnsituation. "Es gab keine Überraschungen, wir lachen jeden Tag. Wir sagen immer, dass es so ist, als würde man jeden Tag mit seinem besten Freund verbringen", erzählte der Sportler.

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham, UK-Stars

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham

