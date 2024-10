Ist zwischen Chloe Brockett und Jack wieder alles vorbei?

Chloe Brockett hat die Trennung von ihrem On-off-Freund Jack Fincham bekanntgegeben. Die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin teilte in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story mit, dass sie die Beziehung beendet hat. "Ich habe mich entschlossen, meine Beziehung zu beenden. Nach Monaten der Dinge, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren möchte, habe ich die Entscheidung getroffen, meiner eigenen Gesundheit zuliebe zu gehen", schreibt sie im Netz.

Chloe und Jack hatten ihre Beziehung erst im März dieses Jahres wieder aufgefrischt. Im Mai zogen sie sogar in ihr erstes gemeinsames Zuhause und erstellten einen gemeinsamen Instagram-Account, um Updates über ihr neues Heim zu teilen. Damals sagte Chloe gegenüber Daily Mail: "Wir sind wirklich glücklich. Wir haben uns immer geliebt, aber waren oft kindisch und haben gestritten. Jetzt wissen wir, dass wir es wirklich ernst meinen."

Abseits ihrer turbulenten Beziehung hat Chloe in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie musste Episoden ihres eigenen Podcasts "On The Record with Chloe B" verschieben und erklärte ihren Followern: "Ich hatte ein paar gesundheitliche Probleme und musste eine Pause einlegen. Ich werde bald zurück sein und neue Episoden aufnehmen." Chloe verließ im vergangenen Jahr nach fünf Jahren die Realityshow "The Only Way Is Essex" und konzentriert sich seither auf ihre Karriere als Influencerin und Podcasterin.

Getty Images Chloe Brockett, Reality-TV-Star

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Realitystar

