Peter Klein schießt gegen "Forsthaus Rampensau"-Mitstreiter

Peter Klein (57) lässt kein gutes Haar an seinen Forsthaus Rampensau-Kollegen – und das, obwohl die zweite Staffel noch nicht einmal begonnen hat. In einem YouTube-Interview mit Influencer Ciao Chris findet der Ex von Iris Klein (57) eher harsche Worte über einige seiner Mitstreiter und rechnet mit ihnen ab. "Ich bin total abgeneigt, was Emmy (25) angeht. Emmy Russ, die finde ich absolut... Ich frage mich, was die in der Branche zu suchen hat, bin ich ganz ehrlich", wettert der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer und betont hämisch: "Die ist für mich total fehl am Platz."

Aber nicht nur Emmy ging Peter gegen den Strich. "Wer auch schlimm war, in meinen Augen, ist Melody Haase (30). Das ist eine Person, die ist sehr nett oder kann sehr nett sein, aber die springt von jetzt auf gleich um und dann ist sie der Teufel in Person", behauptet der Realitystar und fasst zusammen: "Das waren die beiden, die für mich die größte Herausforderung waren." Nach kurzem Zögern holt der 57-Jährige aber ein weiteres Mal aus und nennt einen dritten Promi, den er nicht riechen kann: "Wen ich auch ganz wenig mag, auch wenn es vielleicht viele nicht verstehen, ist Cosimo Citiolo (42). Es ist nicht nur das Anstrengende – das ist irgendwo noch lustig. Er ist einfach nicht der ehrliche Mensch, für den er sich ausgibt."

Die zweite Staffel von "Forsthaus Rampensau" startet am 30. November. Peter bildet in dem Format ein Duo mit seiner vermeintlichen Affäre Yvonne Woelke (45). Außerdem sind neben den von Peter genannten Teilnehmern unter anderem Model Nico Schwanz (46) mit seiner Partnerin Viktoria Schuler, Realitystar Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27) sowie Ginger Costello und Stiefsohn Alain Wollersheim mit von der Partie. Für die Gewinner der Show winkt ein sattes Preisgeld von 25.000 Euro. Aber zunächst müssen die Promis sich in einer einsamen Berghütte im Lavanttal als würdig erweisen.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Joyn/Nadine Rupp Die Kandidaten der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau"

