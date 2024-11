So viel Spaß haben die Stars von "Let's Dance" auf der Tour

Die Let's Dance-Stars und die Profis touren bereits seit Ende Oktober mit ihrer Show durch Deutschland. Ihr spektakuläres Programm dürfen Fans noch bis zum 28. November auf dem Tanzparkett bewundern. Doch nicht nur vor den Augen des Publikums hat die "Tanzfamilie" eine großartige Zeit zusammen, sondern auch backstage. Ein neues Video, das unter anderem RTL vorliegt, gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Tour. In dem Clip ist das prominente Team bei einer improvisierten Variante von Tischtennis zu sehen – und dabei haben alle Beteiligten sichtlich viel Spaß!

Bei der lockeren Partie sind unter anderem die Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (36) und Kathrin Menzinger (36) sowie Detlef D! Soost (54) zu sehen. Sogar der knallharte Juror Joachim Llambi (60) macht mit und hat augenscheinlich viel Freude an dem kleinen Match unter Kollegen. Hinter der Kamera steht Ekaterina Leonova (37), die das heitere Geschehen für die digitale Welt festhält. Der 37-Jährigen scheint es nach ihrer kürzlichen schmerzhaften Kapselverletzung nun allmählich wieder besser zu gehen – bei dieser amüsanten Unterhaltung kein Wunder!

Die diesjährige Live-Tour umfasst insgesamt 23 Shows in 17 unterschiedlichen Städten. Diese ausgiebige Beanspruchung geht selbst an den Profis nicht spurlos vorüber. So verriet Ekat kürzlich im Interview mit RTL ganz detailliert, welche neuen Herausforderungen die Crew derzeit meistern muss. Neben der Tatsache, dass die Stars zwischen den Tänzen so gut wie keine Verschnaufpausen haben, kommen noch weitere erschwerende Faktoren hinzu: "Die Choreos sind länger, die Choreos sind anspruchsvoller und alles ist viel schneller."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der "Let's Dance"-Jury

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige Anzeige