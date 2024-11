Undercover unterwegs: Selena Gomez will faire Casting-Chance

Selena Gomez (32) undercover: Die "Emilia Pérez"-Darstellerin enthüllte nun, dass sie bei Schauspiel-Castings manchmal ihren Namen verheimlicht, um Vorurteile zu vermeiden. Wie die Sängerin jetzt in einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählte, bewerbe sie sich gelegentlich anonym für neue Rollen. "Manchmal schicke ich ein Band ein, ohne dass sie wissen, dass ich es bin." So hoffe sie auf eine faire Chance bei der Rollenvergabe.

Der Grund für diesen ungewöhnlichen Schritt liege in ihrer filmischen Vorgeschichte als Disney-Star. Oft werde sie bereits abgelehnt, bevor sie überhaupt vorsprechen könne, nur weil ihr Name bekannt sei. "Manchmal sagen sie schon, wenn sie hören, dass ich vorsprechen will: 'Nein, das passt nicht zu dem, was wir machen' oder 'Wir werden Leute einstellen, die niemand kennt'", erklärte Selena im Interview weiter. Um diesen Vorurteilen zu entgehen, stelle ihr Management sie bei persönlichen Castings daher einfach als "eine Klientin" vor. Dieser Trick habe ihr bereits zu wichtigen Rollen verholfen, wie etwa in dem Film "Umweg nach Hause" (2016).

Wütend sei Selena über diese Form der Ablehnung allerdings nicht: "Es bedeutet nur, dass ich weiterhin Dinge tun werde, die hoffentlich fesselnd und anders sind", erklärte sie. Trotz ihres Bekanntheitsgrades komme es gelegentlich auch vor, dass sie von der Unwissenheit der Regisseure profitiert: So habe beispielsweise Jacques Audiard (72), der sie für die Musical-Komödie "Emilia Pérez" besetzte, kaum etwas über sie gewusst. Laut The Hollywood Reporter hatte er von ihrer Vergangenheit als Disney-Star keine Ahnung.

Abseits der Leinwand ist Selena nicht nur als Schauspielerin und Sängerin erfolgreich, sondern setzt sich auch aktiv für soziale Themen ein. Sie sprach offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen, darunter ihre Lupus-Erkrankung und ihre Erfahrungen mit psychischen Problemen. Diese Offenheit nutzt sie, um das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen und anderen Betroffenen Mut zu machen. Selena, die bereits sechs Pop-Alben veröffentlicht hat, spielte von 2007 bis 2012 eine Hauptrolle in der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place".

Getty Images Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez und Édgar Ramírez im Oktober 2024

Getty Images Selena Gomez bei der Premiere von "Wizards Beyond Waverly Place"

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024