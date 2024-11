Zendaya wird bei den Gotham Awards für "Challengers" geehrt

Schauspielerin Zendaya Coleman (28) soll bei den 34. Gotham Awards in New York mit dem "Spotlight Tribute" ausgezeichnet werden. Anfang Dezember wird sie diese besondere Ehrung für ihre Darstellung der Tashi Donaldson im Film "Challengers" erhalten, wie Deadline berichtet. Die Auszeichnung würdigt herausragende Einzelleistungen in Film und Fernsehen, die das Publikum weltweit begeistert haben. Neben Zendaya werden auch Timothée Chalamet (28) und James Mangold (60) für ihre Arbeit an dem Biopic über Bob Dylan (83) mit dem Titel "A Complete Unknown" geehrt.

In "Challengers", einem Film von Regisseur Luca Guadagnino (53), spielt Zendaya eine ehemalige Tennisprofi-Spielerin, die zur Trainerin wird. Ihre Figur Tashi befindet sich in einer komplizierten Dreiecksbeziehung mit zwei Tennisspielern, gespielt von Mike Faist (32) und Josh O'Connor (34). Neben ihrer schauspielerischen Leistung fungierte sie auch als Produzentin des Films. Jeffrey Sharp, Geschäftsführer des Gotham Film & Media Institute, lobte die Performance der 28-Jährigen: "Zendayas magnetische Darstellung in 'Challengers' verkörpert die kreative Exzellenz, die wir bei den Gotham Awards feiern." Der Film ist außerdem in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert.

Zendaya hat sich in den letzten Jahren zu einer der faszinierendsten Schauspielerinnen ihrer Generation entwickelt. Mit ihrer Rolle als Rue in der Serie Euphoria gewann sie bereits zwei Emmy Awards und einen Golden Globe, was sie zur jüngsten Gewinnerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" machte. Ihren Durchbruch hatte sie als Teenagerin bei Disney, bevor sie in Filmen wie Spider-Man: Homecoming, bei dem sie ihren Freund Tom Holland (28) kennenlernte, und Dune international bekannt wurde. Neben der Schauspielerei ist Zendaya auch als Sängerin aktiv und engagiert sich für soziale Projekte.

Getty Images Zendaya bei der Zeremonie der Rock & Roll Hall of Fame, Oktober 2024

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

