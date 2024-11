Beatrice und Eugenie kümmern sich rührend um Prinz Andrew

Fünf Jahre nach dem verhängnisvollen Interview, das Prinz Andrew (64) aus dem öffentlichen Leben drängte, kümmern sich seine Töchter Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34) weiterhin um ihn. Wie ein Insider gegenüber Hello! verriet, besuchen sie ihn abwechselnd am Wochenende in der Royal Lodge – seinem 30-Zimmer-Zuhause auf dem Windsor-Anwesen. Die beiden bringen darüber hinaus ihre Kinder mit, um seine Stimmung zu heben. Der Bruder von König Charles (76) verbringt somit nun viel Zeit mit seinen Enkelkindern – insbesondere mit der dreijährigen Sienna, der er das Reiten beibringt.

Ein Informant berichtete außerdem gegenüber dem Magazin: "Die Mädchen nehmen die Enkelkinder fast jedes Wochenende mit, um ihn zu besuchen. Sie verbringen jetzt viel mehr Zeit mit ihm als in den letzten Jahren. Sie stehen ihrem Vater sehr nahe und scheinen ihn beschützen zu wollen." Beatrice und Eugenie sollen in den letzten Wochen auch Freunde zu Jagdausflügen auf dem Anwesen eingeladen haben, womit sie eine Tradition ihrer Großmutter fortsetzen. Der Herzog von York spielt weiterhin Golf und wird oft hoch zu Ross in den Anlagen von Schloss Windsor gesehen. Wenn seine Ex-Frau Sarah, Herzogin von York, zu Hause ist, gehen sie gemeinsam mit ihren fünf Norfolk-Terriern und zwei der Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) in den Gärten spazieren.

Dennoch unterscheidet sich Andrews Alltag heute drastisch von dem Leben, das er vor seinem gezwungenen Rückzug aus der Öffentlichkeit infolge des Sexring-Skandals um Jeffrey Epstein (✝66) führte. Sein Kalender, einst gefüllt mit Terminen, Engagements und weltweiten Reisen, ist nun leer. Königliche Beobachter glauben, dass er deshalb an der Royal Lodge als Konstante in seinem Leben festhält. Der Royal-Experte Robert Hardman sagte im "Right Royal Podcast": "Er hat nichts anderes, er hat kein öffentliches Leben, keine öffentliche Rolle. Er hängt offensichtlich sehr an diesem Haus und ist gerne dort, also wird er versuchen, es zu behalten." Das Anwesen ist seit einiger Zeit ein großer Streitpunkt zwischen Charles und seinem Bruder, denn der König bezahlt die Haltungskosten nicht mehr und möchte eigentlich, dass der 64-Jährige aus der Villa auszieht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew mit seinen Töchtern Eugenie (links) und Beatrice (rechts)

Anzeige Anzeige

Mirrorpix / MEGA Prinz Andrew bei einem Ausritt in Windsor

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige