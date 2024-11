Elsa Pataky beeindruckt stylish in Hotpants bei Marktausflug

Elsa Pataky (48) wurde am Sonntag in Bangalow nahe Byron Bay gesichtet. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie gemeinsam mit ihrer Tochter India (12) einen lokalen Markt besucht. Die Ehefrau von Chris Hemsworth (41) präsentierte sich dabei in einem lässigen und dennoch stylishen Outfit: Die spanische Schauspielerin trug sehr kurze Jeans-Shorts und ein geblümtes Crop-Top, während sie an einem Foodtruck Dumplings bestellte. Mutter und Tochter nutzten den sonnigen Tag für einen entspannten Ausflug und zogen dabei die Blicke auf sich.

Erst kürzlich kehrte die 48-Jährige nach Byron Bay zurück, wo sie mit Chris und ihren drei Kindern lebt, nachdem sie eine sonnenverwöhnte Reise in ihre Heimat Spanien unternommen hatte. Dort war sie mit den Dreharbeiten für ihre neue Fernsehrolle in der spanischen Serie "Matices" beschäftigt, einem psychologischen Thriller, über den bisher nur wenig bekannt ist. Diese Rückkehr zur spanischen Fernsehlandschaft markiert ein neues Kapitel in ihrer Karriere, nachdem sie zuletzt in einem Cameo-Auftritt in Chris' Film "Furiosa: A Mad Max Saga" zu sehen war.

Während ihres Aufenthalts in Spanien feierte Elsa ihren 48. Geburtstag, den sie gemeinsam mit Chris und den Kindern in Barcelona verbrachte. Die Familie besuchte die Highlights der Stadt, unternahm Fahrradtouren und genoss luxuriöse Mahlzeiten. Nur wenige Wochen später stand Chris' 41. Geburtstag an, zu dem Elsa eine liebevolle Hommage auf Instagram teilte. Sie postete eine Reihe intimer Familienfotos und schrieb dazu: "Alles Gute an den lustigsten Ehemann und Papa aller Zeiten. Das Leben ist so viel besser, wenn wir zusammen lachen." Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, legt großen Wert auf sein privates Familienleben und zieht seine drei Kinder in der Abgeschiedenheit von Byron Bay auf.

Getty Images Elsa Pataky, Schauspielerin

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky im Mai 2024

